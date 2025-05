Wird Lüxem für Eintracht II erneut zum Stolperstein?

Nach vier Siegen in Serie will Tawerns Trainer Steve Birtz mit seiner Mannschaft weiter erfolgreich sein: „Wir haben uns zuletzt auf gutem Niveau stabilisiert, spielen auch attraktiven Fußball und wollen nun versuchen, mit variablem Spiel und Tempophasen die kompakte Ahbacher Defensive auseinanderzuziehen.“ Pascal Hurth und Jonas Krista fehlen urlaubsbedingt. „Mit Tawern haben wir zwar einen weiteren, richtig harten Brocken vor der Brust, wollen aber die Punkte mitnehmen. Auch, wenn es tabellarisch um nicht mehr viel geht, wollen wir noch mal Gas geben“, meint Ahbachs Coach Roger Stoffels vor der Partie beim Rangvierten. Nils Müller (Knieprobleme) muss passen. Fraglich sind die Einsatzfähigkeiten von Michael Schüler (Adduktoren) und Jan Müller (muskuläre Probleme). Christoph Schmitz kehrt nach überstandener Sprunggelenkverletzung in den Kader zurück.

Fünf Siege in Folge zeugen von einer guten Salmrohrer Form. Doch Trainer Frank Thieltges mahnt vor dem Duell mit dem Schlusslicht zur Vorsicht: „Wenn man sie lässt, kann Zeltingen gut und auch erfolgreich Fußball spielen.“ Tobias Klein steht nach auskuriertem Bänderriss wieder im Kader. „Ich erwarte eine Leistung, die an die Spiele gegen Lüxem (2:2) und Laufeld (3:2) anknüpfen soll. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir die Saison engagiert zu Ende spielen wollen“, wollen sich Trainer Marius Herrmann und Zeltingen-Rachtig in Salmrohr teuer verkaufen. Fraglich ist, ob Benedikt Kaufmann und Alex Schiffmann, die muskuläre Beschwerden haben, mitwirken können.

SG Daleiden – SG Ellscheid (Samstag, 18.30 Uhr, Kunstrasenplatz Arzfeld)

Mit einem Vorsprung von einem Punkt auf Eintracht Trier II gehen die Westeifeler ins Heimspiel gegen den Tabellensiebten. Spielertrainer Florian Moos fordert nach dem 3:3 bei der SG Saartal defensive Stabilität: „Wir müssen den Kopf einschalten und spielerische Lösungen finden, Chancen kreieren und in Drucksituationen ruhig bleiben.“ Florian Arens und Joschka Trenz müssen beim Tabellenführer nach wie vor verletzungsbedingt passen, Fynn Juchmes ist nach der Rückkehr aus dem Urlaub wieder einsatzbereit. „Wenn wir unangenehm in den Zweikämpfen sind und die Emotionen in Arzfeld annehmen, können wir auch das Rückspiel gewinnen“, setzt Ellscheids Co-Spielertrainer Christoph Gräfen auf die starke Leistung aus dem mit 3:1 gewonnenen Match in der Hinrunde. Paul und Anton Minninger, Matthias Alt, Markus Boos und Kai Gayer fehlen verletzungsbedingt. Lennart Peter, Bennet Stölben und Enrico Strunk sind nach auskurierten Verletzungen wieder eine Option.

SG Dhrontal-Weiperath – SG Laufeld/Buchholz (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Haag)

Dhrontal-Weiperath steckt auf Platz 14 (26 Punkte) fest, Laufeld/Buchholz ist mit 21 Zählern auf dem vorletzten Platz notiert und hat kaum noch Chancen auf den Klassenverbleib. „Wir brauchen mehr Konsequenz und Aggressivität im Abwehrverhalten und dringend einen Sieg“, sehnt Dhrontals Coach Patrick Eck einem Dreier entgegen. Danny Schömer fehlt berufsbedingt, Marius Marx ist wieder zurück im Kader, nachdem er aus beruflichen Gründen zuletzt aussetzen musste. Laufelds Coach Oleg Tintor und seine Schützlinge wollen sich trotz der prekären Situation nicht aufgeben: „Es gibt wirklich nur noch theoretische Chancen, dennoch wollen wir alles versuchen und die drei restlichen Spiele positiv bestreiten.“ Leon Horrell (Sperre) und Jonas Salzburger (Urlaub) sind außen vor.

SG Utscheid/Mettendorf – SV Sirzenich (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Sinspelt)

Nach drei Niederlagen in Folge schrillen beim Eifel-Aufsteiger die Alarmglocken. Gegen den gleichfalls im Abstiegskampf steckenden Rivalen aus Sirzenich geht es für Utscheids Trainer Rainer Müller nur um eins: „Jeder sollte absolut fokussiert zu Werke gehen. Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel, das wir unbedingt gewinnen müssen.“ Tim Gillen fällt mit Verdacht auf Syndesmosebandriss definitiv aus. Ernüchterung machte sich am Mittwoch in Sirzenich breit: Das 0:2 im Derby gegen die SG Igel-Liersberg sorgte für Frust. „Wir fangen noch gut an, haben dann aber offenbar Schiss. Erst nach dem 0:1 nach knapp einer Stunde kamen wir zurück und ließen dann beste Chancen aus. Der Schuss von Robin Esser ging an die Unterkante der Latte. Wir haben zum x-ten Mal in dieser Saison nur das Aluminium getroffen“, berichtet SV-Trainer Tillmann Schweitzer, der darauf setzt, dass „wir jetzt nichts mehr zu verlieren haben und eigentlich unbeschwert aufspielen können“. Luca Bierbrauer kehrt nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre zurück.

SG Ruwertal – SG Saartal Schoden (Sonntag, 14.45 Uhr, Rasenplatz Kasel)

„Wir erwarten mit Schoden einen offensivstarken Gegner, der nach dem 3:3 gegen Daleiden sicherlich mit breiter Brust zu uns kommen wird. Wir wollen gewinnen und den vierten Platz im Auge behalten“, betont Ruwertals Trainer Jens Hoffmann. Die Einsatzfähigkeiten der angeschlagenen Andreas Steffen, Ruben Herres, Fynn Martin und Nils Lehnert sind fraglich. „Wir wollen die starke Leistung aus dem Daleiden-Spiel bestätigen. Mit einem Sieg könnten wir noch mal bis auf drei Punkte auf Ruwertal heranrücken und eventuell sogar Platz fünf ins Visier nehmen“, setzt Saartal-Sportchef Philip Kramp auf einen engagierten Auftritt. Julias Seibt (Bänderriss) und Maximilian Wirkus (Nasenbruch) sowie Lennard Wagner (Kapselriss) und Lucas Jakob (Schambeinentzündung) stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Zudem sind Lukas Kramp (Rückenbeschwerden) und Nico Ockfen (angeschlagen) fraglich.

Eintracht Trier II – SV Lüxem (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasenplatz Moselstadion Trier)

Im Ringen um Platz eins fordert SVE-II-Trainer Kevin Schmitt: „Wir müssen unsere Qualitäten auf den Platz bringen und versuchen, frühzeitig klar Schiff zu machen. Den Gegner zu unterschätzen, wäre fahrlässig.“ Einen Riesenschritt in Richtung Ligaverbleib kann der SV Lüxem gehen, wenn er erneut gegen die Trierer punktet. „Im Hinspiel haben wir die Eintracht beim 1:1 überrascht. Warum sollte es uns das nicht ein zweites Mal gelingen, auch, wenn wir wissen, dass der Gegner über technisch und individuelle extrem starke Spieler verfügt“, sieht sich Lüxems Trainer Patrick Schmidt nicht chancenlos. Lukas Follmann ist beruflich nicht abkömmlich, Leon Gilz wird zurückerwartet (fehlte zuletzt aus beruflichen Gründen).

SG Igel-Liersberg – SV Schleid (Sonntag, 15.30 Uhr, Rasenplatz Langsur)

Bis in die zweite Hälfte hinein präsentierte sich Igel-Liersberg am Mittwoch im Derby gegen den SV Sirzenich als das abgeklärtere, bessere Team. Zwar ließ die Elf von Trainer Dominik Wintersig am Ende noch einige Hochkaräter der Gastgeber zu, unterm Strich ging der 2:0-Erfolg des Teams von Mosel und Sauer aber in Ordnung. „Einen Sieg brauchen wir wohl noch, um den Klassenverbleib klarmachen zu können. Am liebsten wäre es uns, wenn uns dieser nun direkt gegen Schleid gelingen würde“, sagt Wintersig, der auf den rotgesperrten Justus König verzichten muss und um Goalgetter Yannick Andreas (am Knie verletzt) bangt. Schleids Spielertrainer Taner Weins erwartet einen mutigen Gegner. „Wir spielen aber auf Sieg und wollen den letzten Schritt zum Klassenverbleib gehen. Wenn wir in Langsur gewinnen, sind wir durch.“ Fraglich ist Dennis Wadych (muskuläre Probleme).