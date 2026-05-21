»Wird keiner von uns jemals vergessen« – Das Wunder von Bruckberg A-Klasse Landshut: Bruckberg holt 13 Punkte Rückstand auf und krönt perfekte Rückrunde +++ Historischer Dreiervergleich entscheidet über den Titel +++ Florian Linhart: „Den hätten wir wohl für verrückt erklärt“ von Marco Baumgartner · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der SC Bruckberg ist nach einer dramatischen Saison Meister in der A-Klasse Landshut. – Foto: Reimund Neumaier

Eigentlich war das Rennen um den Aufstieg zur Winterpause schon fast gelaufen. Doch mit einer Serie von elf Siegen aus elf Spielen in der Rückrunde hat der SC Bruckberg das Unmögliche möglich gemacht. Dass am Ende drei Mannschaften mit 48 Punkten an der Spitze stehen, dazu gibt es wohl so gut wie keine historischen Vergleiche. Die Sondertabelle der drei punktgleichen Teams gab dann den Ausschlag zugunsten des SCB.

Die Mathematik der Ekstase: Der Dreiervergleich Dank des 4:1-Erfolgs gegen den SV Ohu-Ahrain in der Vorwoche und dem Last-Minute-Sieg gegen Altdorf hatten die Bruckberger in der entscheidenden Abrechnung die Nase vorn. "Dass es am Ende durch den Dreiervergleich tatsächlich für Platz 1 gereicht hat, setzt der gesamten Story die Krone auf", freut sich Bruckbergs Sportlicher Leiter, Florian Linhart. Die entscheidende Sondertabelle:

SC Bruckberg (Tordifferenz +1) SV Ohu-Ahrain (Tordifferenz 0)

DJK SV Altdorf (Tordifferenz -1) "Solche Geschichten schreibt wirklich nur der Amateurfußball!", so Linhart weiter. Besonders die Kulisse von über 1.000 Zuschauern im entscheidenden Spiel gegen Altdorf habe den Rahmen gesprengt: "Da schauen manche Vereine in der Landesliga oder Bayernliga neidisch drauf." Ein faires Lob gab es auch für den geschlagenen Gegner: "Danke an Altdorf für dieses extrem geile, packende und faire Spiel. Das war beste Werbung für den Fußball." So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SC Bruckberg Bruckberg DJK-SV Altdorf Altdorf 3 2 Ein Herzschlagfinale vor Rekordkulisse Das Spiel gegen Altdorf war Werbung für den Sport. Als Marco Niedermaier in der 88. Minute das Leder zum 3:2 über die Linie drückte, brachen alle Dämme. Bei Linhart habe sich dieser Moment beinahe "eingebrannt": "Die Szenen danach mit dieser riesigen Kulisse, unseren Fans und dem gesamten Verein wird keiner von uns jemals vergessen." Es war der Lohn für jahrelange harte Arbeit. "Jeder auf dem Platz wusste, was auf dem Spiel steht. Dass zu diesem normalen Ligaspiel über 1.000 Zuschauer herbeigeströmt sind, war einfach absolut der Wahnsinn", so der 24-Jährige weiter. "Dass wir diese Durststrecke von 13 Jahren jetzt auf so dramatische und wunderschöne Weise beenden konnten, macht uns alle unglaublich stolz."

Die entscheidende Szene: Der Kopfball von Marco Niedermayer geht ins Netz und in Bruckberg brechen alle Dämme. – Foto: Reimund Neumaier

Das magische Dreieck und der „Freddy-Faktor“ Zwar war Winterneuzugang Marco Niedermaier mit seinem Treffer in der 88. Minute der gefeierte Held, doch Linhart hebt das gesamte Gefüge hervor. Neben dem "Unterschiedsspieler" Andrei Doban, der das Finale mit zwei Vorlagen prägte, war vor allem Michael Bauer (25 Scorerpunkte) die Lebensversicherung der Saison. Doch der wahre Schlüssel lag laut Linhart im Teamgeist, der im Trainingslager am Gardasee (mit 57 Personen!) geschmiedet wurde. Und natürlich an der Konstanz auf der (Trainer-)Bank: "Ein riesiges Dankeschön geht an Manfred ‚Freddy‘ Böhlert. Er ist seit sieben Jahren da und hat die Mannschaft kontinuierlich geformt. Ohne diesen unermüdlichen Einsatz wäre dieses ‚Wunder von Bruckberg‘ niemals möglich gewesen!" Nach 13 Jahren: Die Rückkehr in die Kreisklasse Für das ganze Dorf endet damit eine quälend lange Durststrecke. Genau 13 Jahre nach dem Abstieg kehrt der SCB zurück auf die Karte der Kreisklasse. "Das ganze Dorf hat danach gelechzt", beschreibt Linhart die Stimmung.

So feiert der Meister! – Foto: Stefan Wering