„Wird keine Generalabsage geben“ ‒ frühzeitige Winterpause für den BFV keine Option

Die bayerische Landesliga ist im deutschen Ligensystem nur die sechsthöchste Klasse, dennoch müssen die dort aktiven Kicker genau so viele Pflichtspiele wie ein Zweitligaprofi absolvieren. Sinn oder Unsinn? Würde man die Sollstärke von 18 auf 16 Klubs verringern, hätte das vier Wochen weniger Spielbetrieb zur Folge. Heißt, die Vereine könnten Mitte November in die Winterpause gehen und müssten erst Mitte März wieder starten. Ein solcher Rahmenterminplan wird beispielsweise in Niederbayern angewendet. Die beiden niederbayerischen Bezirksligen gehen ohne(!) eine einzige Nachholpartie in die Frühjahrsrunde.

Verbandsspielleiter Josef Janker

„Vor zwei Jahren haben wir bei den Landesliga-Vereinen eine Abfrage bezüglich einer Reduzierung gemacht. Der Großteil war dagegen. Nur in der Landesliga Mitte war das Ergebnis ziemlich ausgeglichen“, informiert Verbandsspielleiter Josef Janker, dessen Zeit als oberster Mann im BFV-Spielbetrieb in ein paar Monaten zu Ende geht. „Mein Nachfolger und dessen Mitstreiter müssen zweifellos auch solche Dinge auf dem Prüfstand stellen. Eine entscheidende Rolle wird sein, wie es mit der Regionalliga Bayern weitergeht. Wenn es zu einer Reform kommt, müssen ohnehin neue Lösungen gefunden werden“, meint der Oberpfälzer, der auch zur Kritik an der Gestaltung des Rahmenterminkalenders Stellung bezieht: „Wir müssen uns an bestimmte Vorgaben halten. Das Problem ist, dass wir die Schnittstelle von der 3. Liga zur Regionalliga haben und die Termine für die Aufstiegsspiele vom DFB festgelegt werden. Im Umkehrschluss können wir alle anderen Verbandsspielklassen beispielsweise nicht zwei Wochen länger als die Regionalliga Bayern spielen lassen, weil es ja dann auch zu Relegationsspielen zwischen den Regional- und Bayernligisten kommt. Daher sind solche Vorschläge, die zweifellos keinesfalls schlecht sind, aktuell nicht umsetzbar.“

Kein Verständnis hat der Verbandsspielleiter für die vielen nicht angepfiffenen Partien der letzten Tage: „Ich verstehe, dass die Vereine Nachholspiele vermeiden möchten. Dennoch sollte man vernünftig sein und einen gewissen Weitblick haben. Wenn es nicht geht, geht es halt nicht.“ Allerdings stößt Janker auch das Verhalten des eines oder anderen Klubs sauer auf: „Mir ist ein Fall zu Ohren gekommen, wo einem Schiedsrichter angedroht wurde, dass juristische Schritte eingeleitet werden, wenn sich ein Spieler bei den widrigen Platzverhältnissen verletzten sollte. So etwas ist sehr, sehr bedenklich.“ Auch in den kommenden Tagen soll das Thermometer nicht großartig nach oben gehen. Das vorzeitige Ausrufen der Winterpause ist jedoch kein Thema: „Es wird keine Generalabsage geben. Wir hoffen, dass am kommenden Wochenende noch möglichst viele Spiele unter akzeptablen Bedingungen ausgetragen werden können.“ Eine Sache stellt Janker allerdings in Aussicht: „Wenn es nicht deutlich milder wird, dann werden wir uns intern darüber unterhalten, ob wir die für das erste Dezember-Wochenende angesetzten Nachholpartien nicht komplett streichen.“ (Thomas Seidl)