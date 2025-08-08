Olchings Trainer Felix Mayer. – Foto: Thomas Benedikt

„Wird kein leichtes Spiel" – Olching muss zur Wundertüte Wolfratshausen SCO nimmt Favoritenrolle an

Nach den beiden Derbys zum Auftakt ist für den SC Olching jetzt Bezirksliga-Alltag angesagt. Am Samstag geht es zum BCF Wolfratshausen.

„Das wird kein leichtes Spiel. Wir werden alles abrufen müssen.“ Das sagte Felix Mayer, Cheftrainer des SC Olching, vor dem Gastspiel beim BCF Wolfratshausen am Samstag, 15 Uhr. Die Stimmung in der vergangene Woche sei normal gewesen, berichtete Mayer – trotz des deutlichen 5:0-Erfolgs im Derby. Sa., 02.08.2025, 14:00 Uhr SC Olching SC Olching TSV Geiselbullach Neu-Esting TSV Geiselbullach Neu-Esting 5 0

„Wir wissen das Ergebnis einzuordnen“, wollte der 29-Jährige den Kantersieg gegen den TSV Geiselbullach nicht zu hoch hängen. Auf dem Boden bleiben und seriös weiterarbeiten lautet die Devise beim landesliga-Absteiger. In Wolfratshausen gab es im Sommer einen sehr großen Personalwechsel. Nahezu das gesamte Team des Tabellenzehnten der Vorsaison wurde ausgetauscht. Inwiefern der neue BCF-Kader wieder Bezirksliga-Format hat, bleibt abzuwarten.