Wird Holger Seitz neuer Haching-Trainer? Nach Bender-Rücktritt von Fussball Vorort FuPa Oberbayern · Heute, 18:04 Uhr · 0 Leser

Übernimmt Holger Seitz die frei gewordene Trainerposition bei Haching? – Foto: Guido Kirchner/picture allianc

Seit seinem emotionalen Abschied vom FC Bayern II ist Holger Seitz vereinslos. Nun soll ausgerechnet der Ligakonkurrent SpVgg Unterhaching Interesse haben.

Der Abschied war emotional, der Applaus verdient. Nach Jahren als Cheftrainer der FC Bayern Amateure verließ Holger Seitz in der vergangenen Saison seinen Posten am Campus an der Säbener Straße. Zunächst hieß es, Seitz bleibe in einer anderen Position bei den Münchnern. Doch nun scheint es, als könnte die Trainerpause des 51-Jährigen kürzer ausfallen als erwartet. Denn: Nach Informationen von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern soll der erfahrene Coach als Bender-Nachfolger bei der SpVgg Unterhaching gehandelt werden. Nach dem Rücktritt von Sven Bender: Übernimmt Holger Seitz bei Haching? Der Hachinger Paukenschlag kam dann doch überraschend. Rund zwei Wochen vor dem Start in die Regionalliga-Saison 2026/27 legte Sven Bender sein Amt als Cheftrainer der SpVgg Unterhaching nieder – und mit ihm sein gesamtes Trainerteam. Der Zeitpunkt hätte kaum ungünstiger sein können. Vereinspräsident Manfred Schwabl zeigte sich erschüttert: „Ich war völlig überrascht“, gab jedoch an, möglichst schnell einen Nachfolger präsentieren zu wollen.

Mit Holger Seitz stünde sicherlich ein absoluter Fachmann an der Seitenlinie der Hachinger. Über viele Jahre formte er beim FC Bayern II Talente zu Profis, führte eine Mannschaft, die ständig im Umbruch war, mit ruhiger Hand durch die Regionalliga Bayern. Dass er dabei immer wieder Spieler für den Profikader empfahl, die später in der Bundesliga reüssierten, macht seinen Wert als Ausbildner und Taktiker deutlich. Genau diese Qualitäten könnte die SpVgg Unterhaching jetzt benötigen. Der Traditionsverein aus dem Münchner Süden befindet sich selbst in einer sportlichen Findungsphase. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga kämpft Haching in der Regionalliga Bayern darum, Ordnung, Ruhe und Struktur zu finden – um den Angriff auf den Profifußball erneut zu wagen.