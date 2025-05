Wird Haching II zum Aufstiegs-Spielverderber?

Da man in der 34. Runde spielfrei ist, bestreiten die Hachinger diesen Freitag in Memmingen (19 Uhr) schon das letzte Spiel und dabei kann man dem Gegner richtig weh tun.

Das junge Team der Rot-Blauen versetzte schon den Aufstiegshoffnungen des SV Erlbach (4. – 0:0) und des FC Pipinsried (2. – 1:0) schwere Dämpfer. Da der aktuell erstplatzierte TSV 1860 München II nicht aufstiegsberechtigt ist, befindet sich nun der FC Pipinsried in der Pole-Position um die Regionalliga 2025/26 als Tabellenzweiter. Einen Punkt hinter Pipinsried steht der FC Memmingen. Sollten die Hachinger auswärts gewinnen, kann Pipinsried mit einem Erfolg beim Vierten Erlbach die Rückkehr in die Regionalliga perfekt machen. In diesen beiden Spielen geht es dreimal um den Traum von der Regionalliga (und dem künftigen Spiel gegen Unterhachings Erste) und die SpVgg mischt als potenzieller Spielverderber mit. Das Gastspiel in dem Stadion des Liga-Zuschauerkrösus FC Memmingen (Schnitt: 667) ist einer dieser Abende, der den jungen Hachingern bei der Weiterentwicklung hilft. Gefühlt wird durch die Bedeutung für Memmingen schon eine gewisse Endspielstimmung herrschen.

Die Hachinger sind seit vier Spielen ungeschlagen und haben acht Punkte einkassiert. In dem aufregenden Match vor mehreren Hundert Zuschauern möchte die Truppe von Trainer Marc Endres nun die Ligaserie halten. Dann kann man noch ein Wochenende tief durchatmen vor dem knackigen Relegationsprogramm. Für den Verbleib in der Bayernliga müssen dann zwei Runden mit jeweils Hin- und Rückspiel gespielt werden.