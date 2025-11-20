Wird es wieder so emotional?

Wenn er auf seine Mannschaft zu sprechen kommt, ist Trainer Tim Pesch eines besonders wichtig: „Ich bin jemand, der gerne das Kollektiv in den Mittelpunkt stellt. Die Mannschaft im Gesamten ist der wichtigste Faktor für den Erfolg.“ Die Spielvereinigung Minderlittgen-Hupperath steht nach 13 Spielen mit 26 Punkten auf dem zweiten Platz in der Kreisliga B 15. Vier Punkte – bei einem Spiel weniger – fehlen auf den Ersten, die SG Binsfeld. ‚‚Mit dieser Punkteausbeute und der Position sind wir sehr zufrieden. Wir hatten nicht gedacht, dass wir anfangs der Rückserie so gut am Ende dastehen‘‘, berichtet der 39-Jährige. Ziel sei es eigentlich gewesen, vor allem die jungen Spieler erst einmal gut zu integrieren.