Wird es wieder so emotional?

Wenn er auf seine Mannschaft zu sprechen kommt, ist Trainer Tim Pesch eines besonders wichtig: „Ich bin jemand, der gerne das Kollektiv in den Mittelpunkt stellt. Die Mannschaft im Gesamten ist der wichtigste Faktor für den Erfolg.“ Die Spielvereinigung Minderlittgen-Hupperath steht nach 13 Spielen mit 26 Punkten auf dem zweiten Platz in der Kreisliga B 15. Vier Punkte – bei einem Spiel weniger – fehlen auf den Ersten, die SG Binsfeld. ‚‚Mit dieser Punkteausbeute und der Position sind wir sehr zufrieden. Wir hatten nicht gedacht, dass wir anfangs der Rückserie so gut am Ende dastehen‘‘, berichtet der 39-Jährige. Ziel sei es eigentlich gewesen, vor allem die jungen Spieler erst einmal gut zu integrieren.
Der Trainer nennt Gründe für den Erfolg: Ein großer Faktor für das bislang so gute Abschneiden ist die starke Defensive. Nur zwölf Gegentore stehen zu Buche. Das ist Liga-Bestwert. Pesch nennt weitere Gründe: ‚‚Unser breiter Kader, die gute Kameradschaft, hohe Trainingsbeteiligung und eine gute Qualität in der Mannschaft tragen zur guten Leistung bei.“ Spieler wie Marc Lieser, der Top-Torschütze des Teams mit sieben Toren, oder der junge Torwart Tim Follmann, der schon fünf Mal die Null gehalten hat, sind Leistungsträger.