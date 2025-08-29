VfL-Trainer Marcel Neumann kann fast aus dem Vollen schöpfen und sieht sein Team gut vorbereitet: „Für Sonntag haben wir wieder einen breiten Kader, da habe ich die Qual der Wahl. Das ist für den Konkurrenzkampf gut und belebt das Geschäft.“ Darüber hinaus blickt er auf ein besonderes Rahmenprogramm: Mit der Wiedereröffnung des Sportheims und dem Abschiedsspiel für Vereinslegende Niklas Germer erwartet die Zuschauer ein Festtag. „Für ihn wollen wir natürlich alles rausholen, was geht. Und wir wollen endlich den ersten Heimsieg der Saison feiern. Es ist jetzt Zeit, eine Serie zu starten.“

Anders die Situation beim Gast: WSV-Trainer Giuseppe Millemaci spricht offen von schwierigen Bedingungen. „Am Sonntag erwartet uns ein sehr schweres Spiel. Wahrenholz ist eine spielstarke Mannschaft. Wird eine schwere Nuss, die wir knacken müssen. Wenn wir einen Punkt holen, sind wir zufrieden.“

Der Coach zeigt sich zugleich enttäuscht, dass sein Antrag auf Spielverlegung keine Zustimmung fand: „Wir haben angefragt, weil uns an diesem Wochenende sehr viele Spieler fehlen. Es wird kein Spiel auf Augenhöhe werden. Schade, dass man im Amateurfußball keine Lösung gefunden hat. Aber okay, was soll’s.“

Während Wahrenholz mit einem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze festigen will, geht es für Wendschott in erster Linie darum, unter erschwerten Bedingungen Moral zu zeigen und den Fehlstart abzumildern.