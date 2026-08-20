"Wird eine schwere Nummer": TSV Steinhöring vor Mission Impossible Großer Umbruch nach Klassenerhalt von Johannes Hain · Gestern, 18:21 Uhr · 0 Leser

Letzte Saison gelang Steinhöring in der Relegation der Klassenerhalt. – Foto: SRO

Der TSV Steinhöring startet am Freitagabend um 20 Uhr mit einem Heimspiel gegen den TSV Allach 09 in die Kreisliga-Saison. Trainer Thomas Rotherbl setzt auf eine eklige Spielweise mit defensiver Kompaktheit.

„Bei uns ist jedem bewusst, was auf uns zukommt, dass es eine schwere Nummer wird“, betont Thomas Rotherbl vor dem Saisonstart am Freitagabend um 20 Uhr daheim gegen den TSV Allach 09. Nach den Abgängen von Nick Gibson und Sebastian Lang zum TSV Zorneding und den Karriereenden von Ivan und Mijo Bacak sowie Benjamin Lechner startet für den TSV Steinhöring die sogenannte Mission Impossible zum Klassenerhalt in der Kreisliga München. Kaum jemand traut Steinhöring nach dem Aderlass im zweiten Kreisligajahr den Klassenerhalt zu. Steinhörings Trainer zieht jedoch genau daraus seine Motivation. Schon nach seiner Amtsübernahme vor einem Jahr sei die Skepsis groß gewesen und dennoch habe man es allen gezeigt. „Ich bin froh, dass es losgeht, und auch gespannt, wie wir uns mit der neuen Truppe beweisen.“

Großer Aderlass in der Sommerpause Dass es nach dem Qualitätsverlust im Sommer ungleich schwerer wird, erneut zu bestehen, ist dem kämpferischen Coach bewusst: „Wir werden nicht jeden komplett an die Wand spielen oder nur über das Fußballerische schlagen, das ist klar. Wir müssen die Mannschaft werden, die eklig ist und gegen die keiner Lust hat, zu spielen.“ Seine Spieler sollen nicht unfair spielen, sondern in einer unangenehmen Spielweise, die für defensive Kompaktheit sorgt. Für die Stabilität in der Abwehr ist nun auch Lukas Redl mitverantwortlich, der gerade dem Juniorenbereich entschlüpft ist. Auf ihn hält Rotherbl große Stücke und lobt seine Entwicklung. Gleichzeitig weiß er, dass er dem Jungspund nicht zu viel Verantwortung aufbürden darf. Rotherbl verweist immer wieder darauf, dass die Abgänge nur im Kollektiv aufzufangen seien. In der Generalprobe zeigte sich die Abwehr beim 2:5 in Emmering noch zu löchrig.