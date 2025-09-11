„Wird eine körperliche Herausforderung“ – Olching muss nach Denklingen

Eine unangenehme Aufgabe wartet auf den SC Olching. Nicht nur, ist der Gegner stark, auch das Geläuf bereitet dem SCO zuletzt Probleme.

Olching – Knapp ein Viertel der Saison ist in der Bezirksliga bereits gespielt und der SC Olching spielt vorne mit. Die Mannschaft von Trainer Felix Mayer rangiert mit 18 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. „Damit können wir zufrieden sein“, sagt Mayer. Damit meint der 30-Jährige aber eher die Punktausbeute. „Spielerisch geht noch mehr.“ Die nächste Chance dazu haben die Amperstädter am Freitag, 20 Uhr, beim VfL Denklingen.

„Das wird eine körperliche Herausforderung. Eine sehr kraftvolle, robuste Mannschaft“, sagt Mayer. Unterschätzen werde man das Team aus dem Landsberger Hinterland jedenfalls nicht. „Bis vor zwei Wochen war Denklingen neben Penzberg und uns noch ungeschlagenen“, erinnert Mayer. Doch nach sechs ungeschlagenen Spielen in Folge ging der VfL zuletzt zweimal als Verlierer vom Platz.

Extra-Schicht beim Nachbarverein

Das Spiel findet wieder einmal auf einem ungeliebten Untergrund statt. Aber, so Mayer: „Wir haben uns auf den Kunstrasen vorbereitet.“ Für die letzte Trainingseinheit mieteten sich die Olchinger extra beim Nachbarverein FC Emmering ein. Mayers Erkenntnis: „Wir können Kunstrasen.“ Aber auch die Leistung der ersten Halbzeit beim 3:2 gegen Bad Heilbrunn macht Mayer Mut. Diese gelte es in Denklingen über 90 Minuten auf den Platz zu bringen.

Verzichten muss Mayer in jedem Fall auf Luka Batarilo-Cerdic. Der 26-Jährige sah am vergangenen Spieltag in der Nachspielzeit die Rote Karte. (Dirk Schiffner)