»Wird eine heiße Nummer«: Dingolfing fordert SVS in der Pokal-Quali

Nach den Testpartien in Erlbach, in Arnbruck (gegen Plattling) und in Simbach b. Landau können die Anhänger des FCD die neue Mannschaft das erste Mal auf heimischem Geläuf unter die Lupe nehmen. Was dürfen die Zuschauer erwarten? "Über den Stellenwert des Pokals für einen Landesligisten kann man diskutieren. Fakt ist, dass es sich um ein Pflichtspiel handelt, das uns einen attraktiven Gegner beschert hat. Nimmt man die vergangenen zwei Jahrzehnte als Maßstab, dann ist der SVS eindeutig die Nummer eins im niederbayerischen Fußball. Gegen die starke Offensivreihe werden wir konsequent verteidigen müssen. Wir werden uns aber nicht hinten einigeln, sondern wollen auch nach vorne unsere Momente haben. Auch wenn die Rollen klar verteilt sind, wollen wir den Favoriten auf alle Fälle fordern", betont Cheftrainer Thomas Seidl im Vorfeld der Partie.

0:9 hieß es am Donnerstagabend aus Sicht des SVS gegen die Profis des SSV Jahn. Coach Stefan Köck war aufgrund der doch recht vielen Gegentore nicht zufrieden: "Dass wir das Spiel nicht gewinnen würden, das war eigentlich klar. Das Ergebnis ist dann letztlich schon enttäuschend. Ein Ziel des Spiels war allerdings auch, dass wir aufgezeigt bekommen, in welchen Situationen wir uns fehlerhaft verhalten. Insofern war`s dann doch ein erfolgreicher Test, denn das wurde uns in aller Deutlichkeit vor Augen geführt. Wir haben allein vier Gegentore nach Ecken bekommen. Deshalb müssen wir wieder dahin kommen, unsere Bude vehementer zu verteidigen."



Mit Blick auf die Aufgabe in Dingolfing meint Köck: "Das wird eine heiße Nummer. Die Dingolfinger haben in der vergangenen Saison als Aufsteiger in der Landesliga eine tolle Rolle gespielt und haben sich in diesem Sommer sehr gut verstärkt. Ich bin schon der Meinung, dass sie in der kommenden Saison in der Landesliga Mitte vorne ein Wörtchen mitreden werden."



Personalien SV Schalding-Heining: Quirin Stiglbauer, Sebastian Sommer und Kaan Gülcü fallen allesamt noch länger aus. Chris Brückl plagt sich weiterhin mit Beschwerden im Wadenbereich herum. Was genau den 34-Jährigen ausbremst, ist im Moment im noch ein Rätsel.