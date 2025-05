"Wird eine extreme Herausforderung": Siegburger SV zu Gast beim SV 09

Wenn der SV Bergisch Gladbach 09 am Sonntag (15 Uhr) den Siegburger SV in der BELKAW Arena empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die nicht nur in der Rückrundentabelle zu den besten fünf Teams der Liga zählen, sondern auch den Anspruch verfolgen, die Saison mit einem Ausrufezeichen zu beenden.