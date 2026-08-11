„Wird ein schwieriger Start“: Aßlings Trainer Ziegler wagt erste Prognose

Der Kreisklassist gewinnt sein letztes Testspiel gegen den TSV Ebersberg II. Trainer Laszlo Ziegler vermisste den deutlicheren Klassenunterschied.
Es war ein „normales“ Vorbereitungsspiel für den TSV Ebersberg II um Trainer Björn Burhenne, die Generalprobe aber für die Gäste vom TSV Aßling. Am Ende durften die Büchsenberger zwar einen 2:0-Erfolg für sich verbuchen. Restlos zufrieden war Coach Laszlo Ziegler aber nicht wirklich: „Ich hatte mir ehrlich gesagt mehr erwartet.“
Nicht nur mehr Tore hätte der Coach des Kreisklassisten im Jugendstadion am Volksfestplatz gerne erlebt, sondern vor allen Dingen, dass der Klassenunterschied „deutlicher zu sehen gewesen wäre“. Letztlich mussten sich seine Aßlinger mit dem frühen Treffer von Philipp Zech (3.) und dem 2:0 durch Kevin Jaworski (31.) zufrieden geben.
„Eine mittelmäßige Generalprobe“, so Zieglers Einschätzung. Bereits am kommenden Freitag, 18.30 Uhr, geht es für die Aßlinger zuhause um die ersten Punkte der neuen Spielzeit der Kreisklasse 1 (Inn/Salzach). „Wird ein schwieriger Start“, prophezeite Ziegler seinem Team. Denn der Gegner heißt TuS Bad Aibling, „und die haben sich extrem gut vorbereitet“.