 2026-08-11T08:43:49.129Z

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„Wird ein schwieriger Start“: Aßlings Trainer Ziegler wagt erste Prognose

Generalprobe vor Saisonstart

von Wolfgang Herfort · Heute, 15:42 Uhr · 0 Leser
Den Klassenunterschied zwischen Aßlings Torschützen (links) Kevin Jaworski und Ebersbergs Emtias da Silva Hebo hätte Gästecoach Ziegler gern deutlicher gesehen.
Den Klassenunterschied zwischen Aßlings Torschützen (links) Kevin Jaworski und Ebersbergs Emtias da Silva Hebo hätte Gästecoach Ziegler gern deutlicher gesehen. – Foto: SRO

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Kreisklasse 1
B. Aibling
TSV Aßling

Der Kreisklassist gewinnt sein letztes Testspiel gegen den TSV Ebersberg II. Trainer Laszlo Ziegler vermisste den deutlicheren Klassenunterschied.

Es war ein „normales“ Vorbereitungsspiel für den TSV Ebersberg II um Trainer Björn Burhenne, die Generalprobe aber für die Gäste vom TSV Aßling. Am Ende durften die Büchsenberger zwar einen 2:0-Erfolg für sich verbuchen. Restlos zufrieden war Coach Laszlo Ziegler aber nicht wirklich: „Ich hatte mir ehrlich gesagt mehr erwartet.“

TSV Ebersberg II spielt zwei Ligen unter dem Kreisklassisten – Ziegler prophezeit schwierigen Start

Nicht nur mehr Tore hätte der Coach des Kreisklassisten im Jugendstadion am Volksfestplatz gerne erlebt, sondern vor allen Dingen, dass der Klassenunterschied „deutlicher zu sehen gewesen wäre“. Letztlich mussten sich seine Aßlinger mit dem frühen Treffer von Philipp Zech (3.) und dem 2:0 durch Kevin Jaworski (31.) zufrieden geben.

Fr., 14.08.2026, 18:30 Uhr
TSV Aßling
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TuS Bad Aibling
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18:30

„Eine mittelmäßige Generalprobe“, so Zieglers Einschätzung. Bereits am kommenden Freitag, 18.30 Uhr, geht es für die Aßlinger zuhause um die ersten Punkte der neuen Spielzeit der Kreisklasse 1 (Inn/Salzach). „Wird ein schwieriger Start“, prophezeite Ziegler seinem Team. Denn der Gegner heißt TuS Bad Aibling, „und die haben sich extrem gut vorbereitet“.