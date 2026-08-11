„Wird ein schwieriger Start“: Aßlings Trainer Ziegler wagt erste Prognose

Den Klassenunterschied zwischen Aßlings Torschützen (links) Kevin Jaworski und Ebersbergs Emtias da Silva Hebo hätte Gästecoach Ziegler gern deutlicher gesehen. – Foto: SRO

Es war ein „normales“ Vorbereitungsspiel für den TSV Ebersberg II um Trainer Björn Burhenne, die Generalprobe aber für die Gäste vom TSV Aßling. Am Ende durften die Büchsenberger zwar einen 2:0-Erfolg für sich verbuchen. Restlos zufrieden war Coach Laszlo Ziegler aber nicht wirklich: „Ich hatte mir ehrlich gesagt mehr erwartet.“

TSV Ebersberg II spielt zwei Ligen unter dem Kreisklassisten – Ziegler prophezeit schwierigen Start

Nicht nur mehr Tore hätte der Coach des Kreisklassisten im Jugendstadion am Volksfestplatz gerne erlebt, sondern vor allen Dingen, dass der Klassenunterschied „deutlicher zu sehen gewesen wäre“. Letztlich mussten sich seine Aßlinger mit dem frühen Treffer von Philipp Zech (3.) und dem 2:0 durch Kevin Jaworski (31.) zufrieden geben.