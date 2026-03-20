„Wird ein Kampf" – Grünwald zu Gast beim SV Dornach

Der TSV Grünwald reist mit vier Ausfällen zum SV Dornach. Trainer Sebastian Koch fordert maximale Leidenschaft und mentale Stärke.
Eine Woche nach dem 3:3 gegen den abstiegsbedrohten SB Chiemgau Traunstein fordert das nächste Kellerkind der Landesliga Südost den TSV Grünwald: Am Samstag um 13 Uhr gastieren die Grün-Weißen bei Aufsteiger SV Dornach, der als 13. knapp vor der Gefahrenzone liegt. Eine äußerst knifflige Aufgabe, findet Sebastian Koch. „Das wird kein normales Fußballspiel. Das wird ein Kampf. Dornach spielt ums Überleben, und diese Spiele haben eine eigene Dynamik: viel Emotion, viele Zweikämpfe, wenig Raum für Fehler“, prophezeit der TSV-Coach. „Wir müssen bereit sein, das anzunehmen. Nicht nur spielerisch, sondern vor allem mental.“
Zumal die Grün-Weißen einige, teils gravierende Ausfälle verzeichnen. Torwart Timon Körber ist gesperrt, Felix Triftshäuser hat muskuläre Probleme im Oberschenkel, Michael Hutterer fällt mit Fersenbeschwerden aus, die nun eingehender untersucht werden sollen. „Und bei David Halbich steht sogar der Verdacht auf einen Syndesmosebandriss im Raum. Das ist am Dienstag im Training passiert“, so Koch, der zugibt: „Natürlich trifft uns die aktuelle Personalsituation.“ Gerade Hutterer und Halbich, zuletzt gegen Traunstein zweifacher Torschütze, sind Säulen des Grünwalder Spiels. „Das sind Rückschläge, keine Frage. Aber solche Situationen zeigen auch, was eine Mannschaft wirklich ausmacht. Jetzt geht es darum, enger zusammenzurücken. Jeder Einzelne muss ein paar Prozent mehr bringen, Verantwortung übernehmen, für den Nebenmann mitdenken, für ihn laufen, für ihn kämpfen“, sagt der Trainer. „Wir können das nur gemeinsam lösen.“
Dabei setzt Koch trotz der Ausfälle auf eigene Initiative vom Start weg, gerade weil er einen bis in die Haarspitzen motivierten Gegner erwartet.
„Ich will am Samstag keine Mannschaft sehen, die abwartet. Ich will eine Mannschaft sehen, die das Spiel anzündet, die von der ersten Sekunde an da ist. Die sich nichts gefallen lässt. Die in jeden Zweikampf reingeht, als wäre es der letzte. Die laut ist, die lebt, die brennt.“
Wobei seine Spieler auch die Antennen ausfahren sollen, um der Situation entsprechend zu agieren: „Wenn es hitzig wird, bleiben wir ruhig. Wenn es eng wird, bleiben wir mutig. Und wenn es weh tut, gehen wir trotzdem weiter“, kündigt Koch an. „Am Ende wird dieses Spiel im Kopf entschieden. Nicht der, der den schöneren Fußball spielt, wird gewinnen, sondern der, der mehr will, der länger dranbleibt und der bereit ist, alles zu investieren.“