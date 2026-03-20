„Wird ein Kampf" – Grünwald zu Gast beim SV Dornach

Für den TSV Grünwald steht das Derby gegen den SV Dornach an. – Foto: Bernhard Schmöller

Eine Woche nach dem 3:3 gegen den abstiegsbedrohten SB Chiemgau Traunstein fordert das nächste Kellerkind der Landesliga Südost den TSV Grünwald: Am Samstag um 13 Uhr gastieren die Grün-Weißen bei Aufsteiger SV Dornach, der als 13. knapp vor der Gefahrenzone liegt. Eine äußerst knifflige Aufgabe, findet Sebastian Koch. „Das wird kein normales Fußballspiel. Das wird ein Kampf. Dornach spielt ums Überleben, und diese Spiele haben eine eigene Dynamik: viel Emotion, viele Zweikämpfe, wenig Raum für Fehler“, prophezeit der TSV-Coach. „Wir müssen bereit sein, das anzunehmen. Nicht nur spielerisch, sondern vor allem mental.“

Zumal die Grün-Weißen einige, teils gravierende Ausfälle verzeichnen. Torwart Timon Körber ist gesperrt, Felix Triftshäuser hat muskuläre Probleme im Oberschenkel, Michael Hutterer fällt mit Fersenbeschwerden aus, die nun eingehender untersucht werden sollen. „Und bei David Halbich steht sogar der Verdacht auf einen Syndesmosebandriss im Raum. Das ist am Dienstag im Training passiert“, so Koch, der zugibt: „Natürlich trifft uns die aktuelle Personalsituation.“ Gerade Hutterer und Halbich, zuletzt gegen Traunstein zweifacher Torschütze, sind Säulen des Grünwalder Spiels. „Das sind Rückschläge, keine Frage. Aber solche Situationen zeigen auch, was eine Mannschaft wirklich ausmacht. Jetzt geht es darum, enger zusammenzurücken. Jeder Einzelne muss ein paar Prozent mehr bringen, Verantwortung übernehmen, für den Nebenmann mitdenken, für ihn laufen, für ihn kämpfen“, sagt der Trainer. „Wir können das nur gemeinsam lösen.“