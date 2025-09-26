„Wird ein intensives Spiel" – Kammerberg trifft auf Walpertskirchen

Spitzenreiter gegen Aufsteiger – das klingt nach einer eindeutigen Angelegenheit. Die Ausgangslage vor dem Duell zwischen der SpVgg Kammerberg und dem SV Walpertskirchen am Sonntag (13 Uhr) ist aber komplexer, denn der Platz an der Tabellenspitze gehörte lange Zeit dem Aufsteiger aus Walpertskirchen.

Kammerberg – Die Gäste waren mit fünf Siegen aus den ersten fünf Partien überraschend an die Spitze der Bezirksliga Nord gestürmt. Dieses Tempo konnte der SVW zwar nicht ganz halten – aus den vergangenen fünf Spielen sprangen nur vier Punkte heraus –, doch der Aufsteiger hat sich im oberen Tabellendrittel gehalten.

Das weiß auch Kammerbergs Trainer Victor Medeleanu. „Walpertskirchen ist laufstark, körperlich präsent und hat technisch gute Spieler. Man merkt, dass sie die Euphorie des Aufstiegs mitgenommen haben und jedes Spiel genießen“, sagt er. Er erwartet einen Gegner, der in Kammerberg mutig auftritt: „Beide Mannschaften wollen gewinnen, das wird ein intensives Spiel.“

Seine eigene Elf geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Kammerberg hat sich an der Tabellenspitze festgebissen und nach dem Erfolg im Spitzenspiel gegen Dachau (3:2) zuletzt in Palzing (3:1) souverän nachgelegt. 13 Punkte aus den jüngsten fünf Begegnungen sprechen für die starke Form. Medeleanu lobt die Konstanz: „Die Jungs haben viel gearbeitet, wir sind auf einem guten Weg.“

Das Kammerberger Ziel bleibt die Top Fünf

Das Saisonziel der Kammerberger bleibt realistisch: ein Platz unter den ersten fünf. „Mehr haben wir nie ausgegeben, aber klar: Wir wollen jedes Spiel optimal vorbereiten und alles rausholen“, so Medeleanu. Aktuell sieht es so aus, als könnte die Spielvereinigung dieses ambitionierte Ziel erreichen.

Die Stimmung ist bestens, die Trainingswoche verlief trotz kleinerer Erkältungsprobleme im Kader intensiv. Medeleanu selbst ist leicht angeschlagen, rechnet aber mit voller Einsatzfähigkeit bis Sonntag. Und er setzt darauf, dass seine Elf die Konzentration hochhält und die Serie fortsetzt. Mit einem weiteren Erfolg würde die SpVgg nicht nur ihre Spitzenposition behaupten, sondern ein weiteres Ausrufezeichen setzen.