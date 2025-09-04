Geiselbullachs Karl Sdzuy wird behandelt. – Foto: Carmen Voxbrunner

„Wird ein entscheidender Monat" – Ein Spitzengegner vor Geiselbullachs Wochen der Wahrheit Auswärtsspiel beim TSV Gilching

Im Nachbar-Landkreis wartet auf den TSV Geiselbullach eine schwierige Aufgabe. Dabei muss der Aufsteiger auf wichtige Spieler verzichten.

Morgen, 19:30 Uhr TSV Gilching-Argelsried Gilching-A. TSV Geiselbullach Neu-Esting TSV Geiselbullach Neu-Esting 19:30 PUSH Geiselbullach – „Das wird ein entscheidender Monat für uns.“ Das sagte Stefan Held, Spielertrainer des TSV Geiselbullach über die anstehenden Wochen. Doch bevor es für den Tabellenzwölften gegen die direkten Rivalen aus Polling (16.), Wolfratshausen (15.), Untermenzing (14.) und Raisting (13.) geht, steht am Freitagabend, 19.30 Uhr, das schwere Auswärtsspiel beim TSV Gilching an. „Ich sehe sie unter den Top-Sechs.“ Held rechnet sich dennoch etwas aus. „Definitiv. Wir fahren da hin, um zu punkten.“ Beim 2:3 gegen Pullach vor Wochenfrist war man bereits nah dran. Wenn die Held-Truppe jetzt noch die individuellen Fehler abstellen kann, ist auch gegen das Topteam aus dem Nachbarlandkreis etwas möglich.