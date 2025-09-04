„Wird ein entscheidender Monat“ – Ein Spitzengegner vor Geiselbullachs Wochen der Wahrheit

Im Nachbar-Landkreis wartet auf den TSV Geiselbullach eine schwierige Aufgabe. Dabei muss der Aufsteiger auf wichtige Spieler verzichten.
Geiselbullach – „Das wird ein entscheidender Monat für uns.“ Das sagte Stefan Held, Spielertrainer des TSV Geiselbullach über die anstehenden Wochen. Doch bevor es für den Tabellenzwölften gegen die direkten Rivalen aus Polling (16.), Wolfratshausen (15.), Untermenzing (14.) und Raisting (13.) geht, steht am Freitagabend, 19.30 Uhr, das schwere Auswärtsspiel beim TSV Gilching an. „Ich sehe sie unter den Top-Sechs.“ Held rechnet sich dennoch etwas aus. „Definitiv. Wir fahren da hin, um zu punkten.“ Beim 2:3 gegen Pullach vor Wochenfrist war man bereits nah dran. Wenn die Held-Truppe jetzt noch die individuellen Fehler abstellen kann, ist auch gegen das Topteam aus dem Nachbarlandkreis etwas möglich.
Allerdings muss der Spielertrainer in Gilching auf einige arrivierte Kräfte verzichten. So hat sich Fitim Raqi in den Urlaub verabschiedet. „Er geht uns schon ab“, sagte Held. Dafür kehrt Spielführer Sebastian Schäfer zurück. Auch Lysander Weiß, mit drei Treffern aktuell der erfolgreichste Bullacher Torschütze, ist wieder da. Eine bittere Erkenntnis gab es dagegen bei Maximilian Morstein. Für den 26-Jährigen ist das Fußballjahr gelaufen. Der Verteidiger, der erst Anfang des Jahres vom TSV Solln nach Geiselbullach gewechselt ist, zog sich im Heimspiel gegen Pullach eine schwere Knieverletzung zu. „Er hat sich den Schienbeinkopf gebrochen und das Kreuzband angerissen“, sagte Held. „Das ist ein herber Verlust für uns.“ (Dirk Schiffner)