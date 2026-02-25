Wird die Regionalliga-Reform gezielt blockiert? Vesper dementiert

Kommt sie, oder kommt sie nicht? Und wenn ja, wann? Auch das vierte Treffen der Arbeitsgruppe (AG) "Regionalliga-Reform" vergangenen Woche brachte nicht den erhofften Durchbruch. Aktuell wird das sogenannte "Kompass-Modell" favorisiert, bei dem nach geographischen Gesichtspunkten aufgeteilt werden könnte in vier Staffeln.
Eine Mehrheit der Regionalligisten müssten für diesen Vorschlag plädieren. Die gibt es aber offenbar noch nicht. Dr. Michael Vesper, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, meinte zur schwierigen Lösungsfindung: "Es ist klar, dass das nicht einfach ist."
In den Regionalligen Südwest und West hält sich der Reformwille in Grenzen. Bei genauem Hinsehen verständlich: Denn die beiden Staffeln stellen jedes Jahr einen Fixaufsteiger und müssen sich erst gar nicht mit der viel kritisierten Relegation auseinandersetzen. Dass die beiden Staffeln allerdings aktiv eine Reform torpedieren würden, wie von manchen Kritikern vorgeworfen, dem trat Dr. Michael Vesper in einer offiziellen Erklärung des DFB entschieden entgegen: "Es trifft nicht zu, dass die Regionalligen des Westens und des Südwestens sich einer solchen Lösung grundsätzlich entgegengestellt haben, wie zum Teil öffentlich kolportiert. Sie warten jetzt wie die anderen zunächst das Arbeitsergebnis unserer AG ab. Ich unterstreiche noch mal, dass alle Beteiligten in der AG intensiv und konstruktiv an Möglichkeiten für ein neues Modell arbeiten."
Vesper stellte aber auch erneut klar: Eine Reduzierung von fünf auf vier Staffeln verlangt sämtlichen Beteiligten Kompromissbereitschaft ab. "Das zu ändern, wird nur möglich sein, wenn alle sich bewegen."
Hinter der Initiative "Aufstiegsreform 2025" haben sich mittlerweile 59 Klubs aus dem gesamten Bundesgebiet versammelt. Zuletzt stellten sich mit Rot-Weiss Essen und Eintracht Braunschweig zwei weitere große Traditionsklubs mit ordentlich Zugkraft hinter das Vorhaben. Am 25. März wird sich die Arbeitsgruppe zum fünften Mal treffen. Ob`s dann zum Durchbruch kommen wird? Es bleibt spannend...