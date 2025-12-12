Die Luxemburger Liga wird 2027/2028 nur drei internationale Startplätze haben – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Wird die BGL Ligue einen europäischen Startplatz verlieren? Nach Sieg der Lincoln Red Imps (GIB) rutscht die BGL Ligue unter die fünf schlechtesten Ligen Europas

Das „Worst Case“-Szenario könnte eintreten: am Donnerstagabend gewannen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar in der Conference League mit 2:1 gegen Sigma Olmütz aus Tschechien. Was zunächst unscheinbar anmutet, hat Auswirkungen bis nach Luxemburg: mit diesem Sieg klettert Gibraltar in der Fünfjahreswertung der UEFA auf Platz 48 und damit vor Andorra, Belarus und Luxemburg. Da die Ligen der beiden erstgenannten Länder mit hauchdünnem Vorsprung vor der BGL Ligue liegen, behalten diese ihre vier internationalen Startplätze. Die 1.Liga aus dem Großherzogtum rutschte dagegen provisorisch auf Rang 51 und damit unter die fünf am tiefsten klassierten Fußballligen Europas und könnte damit in der Saison 2027/2028 eventuell nur noch über drei anstatt bislang vier Startplätze verfügen.

Bestätigt würde ein eventueller Verlust eines Startplatzes aber erst am Ende der Saison 25/26 werden, wenn alle internationalen Wettbewerbe abgeschlossen sind und ein definitives Ranking feststeht. Unklar ist zudem die Einordnung Russlands, dessen Vereine aktuell von einer Teilnahme an UEFA-Wettbewerben ausgeschlossen sind. Würde Russland in jenem Klassement weiter offiziell geführt, bliebe Luxemburg unter den fünf am tiefsten eingestuften Ligen Europas. Würde Russland jedoch quasi aus dieser Liste „extrahiert“ werden, könnte die BGL Ligue wieder einen Platz nach oben klettern, was gleichbedeutend mit dem Erhalt des vierten Startplatzes wäre. In den vergangenen Jahren wurde Russland stets weiter im UEFA-Ranking geführt. Zur Zeit ohne Teilnehmer, rutschte man von Platz 10 in der Saison 2021/2022 auf Platz 30 in der Saison 2025/2026 ab.