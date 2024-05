– Foto: K.W.

Wird der SV Grün-Weiss Ahrensfelde aufsteigen? Neue Infos kommen vom Tabellenführer der Brandenburgliga. Verlinkte Inhalte Brandenburgliga Ahrensfelde

Der Sv Grün-Weiss Ahrensfelde, der die Tabelle in der Brandenburgliga anführt, hat zu einem möglichen Aufstieg in die Oberliga geäußert. Hier sind die Infos des Vereins:

BEKENNTNIS ZUR OBERLIGA Der SV 1908 „GRÜN-WEISS“ Ahrensfelde wird, bei entsprechender sportlicher Qualifikation durch den Gewinn der Meisterschaft in der Brandenburgliga, in die NOFV-Oberliga aufsteigen. Wir wollen mit diesem klaren Bekenntnis sämtlichen Spekulationen um einen Verzicht auf den Aufstieg ein Ende setzen – in den vergangenen vier Monaten wurde intensiv und gewissenhaft an den Rahmenbedingungen für ein mögliches Spieljahr in der Oberliga gearbeitet.

Unsere Mannschaft, das Trainerteam, die Abteilungsleitung Fußball und der Gesamtvorstand des Vereins stehen geschlossen hinter dieser Entscheidung. Grün-Weiss Ahrensfelde ist infrastrukturell, wirtschaftlich und sportlich in der Lage, einen erstmaligen Aufstieg des Vereins in den überregionalen Fußball darzustellen, ohne dafür die bisherigen Werte und Grundsätze im Vereinsleben über Bord zu werfen. Uns war es wichtig, dass wir unser aktuelles Team auf unserer Reise mitnehmen können – diese Gespräche wurden in den vergangenen Wochen geführt und der Großteil des Kaders hat bereits seine Zusage für die 5. Spielklasse Deutschlands gegeben. Die Gespräche mit unserem Trainerteam, allen voran mit unserem Cheftrainer Oliver Richter, sind ebenfalls auf eine Fortführung der Zusammenarbeit ausgerichtet. Wir wollen Oli ein Team an die Seite stellen, das es ihm ermöglicht, mit der gleichen Akribie und Hingabe wie in der Brandenburgliga Trainer unserer Mannschaft zu sein, ohne sein junges Familienglück mit zwei kleinen Söhnen und seine Selbstständigkeit zu vernachlässigen. Das Rückgrat unserer Entscheidung und das Fundament der jahrelangen positiven Entwicklung im Verein sind allerdings unsere Partner und Sponsoren. Aus diesem Kreis haben wir eine enorme Vorfreude und große Rückendeckung für einen möglichen Sprung in die Oberliga erhalten. Wir können zum einen die notwendigen infrastrukturellen Veränderungen an unserer Sportanlage angehen und diese gleichzeitig weiter verschönern, zum anderen sind wir ebenfalls in der Lage dazu, die erhöhten Aufwendungen für ein Spieljahr in der Oberliga in Bezug auf Verbandsabgaben, Schiedsrichterentschädigungen und Fahrkosten aufzubringen. Dafür gebührt allen Partnern ein riesiges Dankeschön, es fühlt sich grandios an, euch an unserer Seite zu wissen.