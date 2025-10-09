 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Sterkrade-Nord hat bislang nur ein Spiel in dieser Saison abgegeben.
Sterkrade-Nord hat bislang nur ein Spiel in dieser Saison abgegeben. – Foto: Michael Werner

Wird der Oberhausener Meisterschaftskampf eine einseitige Geschichte?

Es lichtet sich allmählich im Spitzenfeld. Die große Frage bleibt aber noch bestehen: Wer kann Primus SC Buschhausen auf den Fersen bleiben?

Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Der SC Buschhausen will in dieser Saison wohl nichts dem Zufall überlassen. Nachdem es schon in der Vorsaison beinahe mit dem Aufstieg gereicht hat, lässt das Team von Marcus Behnert bislang wenig bis gar nichts anbrennen. Einen der ärgsten Verfolger, den 1. FC Hirschkamp, bezwang der Primus deutlich (5:1), aktuell bliebe da noch die 1. Spvg Sterkrade-Nord II übrig. Für Buschhausen geht es zum Aufsteiger TB Oberhausen, der bislang Höhen und Tiefen durchlebt hat. Sterkrade-Nord empfängt mit Blau-Weiß Fuhlenbrock den Herbstmeister der Vorsaison, Hirschkamp hat spielfrei.

Im Tabellenkeller hoffen der BV Osterfeld und VfR Oberhausen II auf den ersten Dreier. Der TSV Safakspor, FC Sterkrade 72 und FC Welheim wollen den Anschluss nach oben nicht verlieren.

So läuft der 9. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
15:00

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
15:00

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
15:00

Sa., 11.10.2025, 18:00 Uhr
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
18:00

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
15:15

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
13:00

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
13:00

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
15:15

Das ist der nächste Spieltag

