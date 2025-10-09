Wird der Oberhausener Meisterschaftskampf eine einseitige Geschichte?

Der SC Buschhausen will in dieser Saison wohl nichts dem Zufall überlassen. Nachdem es schon in der Vorsaison beinahe mit dem Aufstieg gereicht hat, lässt das Team von Marcus Behnert bislang wenig bis gar nichts anbrennen. Einen der ärgsten Verfolger, den 1. FC Hirschkamp, bezwang der Primus deutlich (5:1), aktuell bliebe da noch die 1. Spvg Sterkrade-Nord II übrig. Für Buschhausen geht es zum Aufsteiger TB Oberhausen, der bislang Höhen und Tiefen durchlebt hat. Sterkrade-Nord empfängt mit Blau-Weiß Fuhlenbrock den Herbstmeister der Vorsaison, Hirschkamp hat spielfrei.

Im Tabellenkeller hoffen der BV Osterfeld und VfR Oberhausen II auf den ersten Dreier. Der TSV Safakspor, FC Sterkrade 72 und FC Welheim wollen den Anschluss nach oben nicht verlieren.