"Wird der Bedeutung dieses Derbys nicht gerecht" Badischer Pokal +++ Der VfR Mannheim und der SV Waldhof spielen ihr Finale am 23. Mai bereits um 11.30 Uhr +++ Der Vorverkauf lässt dennoch auf eine fünfstellige Zuschauerzahl schließen von red. · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Der Waldhof und der VfR treffen sich am 23. Mai zum Frühschoppen-Finale. – Foto: Kevin Rosenberger

Das Mannheimer Derby besitzt längst Seltenheitswert. In den vergangenen 18 Jahren gab es lediglich ein Pflichtspiel zwischen dem VfR Mannheim und dem SV Waldhof Mannheim – einen 3:0-Sieg der Waldhöfer beim VfR im Viertelfinale des Badischen Pokals. Nun steht das nächste Duell bevor, am Samstag, den 23. Mai im Finale um den Verbandspokal.

Es könnte also alles schön sein, wäre da nicht die Anstoßzeit um 11.30 Uhr. "Das hat nicht gerade für Begeisterungsstürme bei uns gesorgt", sagt Boris Scheuermann. Der VfR-Präsident ist alles andere als begeistert darüber am Vormittag bereits mit dem großen Stadtduell beginnen zu müssen. "Alle Beteiligten haben darum gebeten nicht in den frühen Zeitslot zu rutschen", erläutert er weiter. Vergebens, wie sich Anfang der Woche herausgestellt hat. Für den VfR-Boss ist klar: "Das wird dem Mannheimer Derby nicht gerecht, alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, schütteln mit dem Kopf." Nach 11.30 Uhr lauten die weiteren Anstoßzeiten 13.30 Uhr, 15.30 Uhr sowie 16.30 Uhr. Im letzten Zeitfenster starten die Verbände ihre Endspiele, die im Pokal keine Verlängerung spielen und dafür direkt ins Elfmeterschießen übergehen. "Vielleicht stellen wir beim badischen Fußballverband den Antrag das in Zukunft auch so zu handhaben", sagt Scheuermann mit einem Schmunzeln.

Das Interesse in und um die Quadratestadt ist dennoch riesig. Kein Wunder, schließlich treffen ein etablierter Drittligist und ein Oberliga-Spitzenteam mit intakten Aufstiegschancen in die Regionalliga aufeinander. Bis Ende dieser Woche wurden über 8 500 Karten im Vorverkauf abgesetzt. Fünfstellig wird es auf den Fall, wenn es im Carl-Benz-Stadion neben dem bfv-Pokal ebenso um einen Startplatz in der ersten Runde des DFB-Pokals der Saison 2026/27 geht – ein ordentlicher sechsstelliger Euro-Betrag inklusive. Scheuermann fände so ein Spiel unter Flutlicht, "natürlich am reizvollsten, ich weiß aber natürlich, dass das am Tag der Amateure nicht geht." Jenen fußballintensiven Samstag, der seit zehn Jahren immer am Tag des DFB-Pokalendspiels stattfindet, findet er eine "super Sache" und erläutert: "Wir wollen das ins Positive drehen und die ein oder andere Aktion ums Finale starten."