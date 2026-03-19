Wird das Meisterrennen beim Gipfeltreffen neu eröffnet?

Artur Abreu und Leader Differdingen treten beim Tabellenzweiten F91 an – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr AS Jeunesse Esch Jeunesse US Hostert Hostert 16:00 live PUSH

Das Gastspiel an der „Grenz“ wird für Hostert als auch für seine Gastgeber von Jeunesse Esch ein wegweisendes. Beide Teams traten zuletzt auf der Stelle, der Punktgewinn von Jeunesse bei Meister Differdingen war zwar gut für die Moral, brachte einen in der Tabelle aber nicht entscheidend weiter. Unter der Woche war es von Seiten der Escher die Meldung, dass man mit Trainer Breu bis 2030 verlängert hat. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr F91 Düdelingen Düdelingen FC Differdingen 03 Differdingen 16:00 PUSH

F91 bietet sich zuhause gegen Differdingen die seltene Gelegenheit, das Rennen um den Meistertitel wieder völlig offen zu gestalten. Sollte Düdelingen beim Gipfeltreffen ein Heimsieg gelingen, wäre man auf zwei Zähler am Tabellenführer dran. Mit drei Siegen in Serie ist dieses Unterfangen in einem als offen anzusehenden Spiel nicht undenkbar. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr US Mondorf Mondorf FC Jeunesse Canach Canach 16:00 live PUSH

Am vergangenen Wochenende wurde Canachs Serie gestoppt. Nun muss man nach Mondorf, das sich nach einer Niederlage schnell wieder fangen konnte und somit weiter das formstärkste Team der BGL Ligue ist. Tabelle und Trend sprechen für die Badestädter, doch ein Selbstläufer wird es gegen den guten Aufsteiger nicht. Unser Tipp: Heimsieg.

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr FC Swift Hesperingen Hesperingen FC Rodange 91 Rodange 16:00 PUSH

Hesperingen – Rodange: was vor einem oder zwei Jahren nach einer klaren Angelegenheit zugunsten des FC Swift klang, ist am Sonntag Abstiegskampf pur. Beide warten seit Wochen auf einen Sieg und finden sich fast ganz unten in der Formtabelle wieder. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr FC Victoria Rosport Rosport Racing FC Union Luxemburg Racing 16:00 PUSH

Rosport und Racing befinden sich trotz zuletzt besserer Ergebnisse und aufsteigender Form ebenfalls noch im Abstiegskampf. Mit quasi identischer Bilanz spricht der Trend für den FC Victoria, für die Hauptstädter ihr Kader. Alle anderen Daten lassen ein enges Spiel schließen. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr Union Titus Petingen Titus FC Mamer 32 Mamer 16:00 PUSH

Noch tiefer im Schlamassel stecken Petingen (16., 14 Punkte) und Mamer (14., 19). Ein Sieg der Gäste wäre für den Fusionsverein aus dem Südwesten eine wahre Hiobsbotschaft, würde man doch den Rückstand auf einen Relegationsplatz auf 8 Punkte anwachsen sehen. Mamer zeigte sich nach dem Winter stark verbessert und auch die vielen Trainerwechsel in Petingen dürften zugunsten der Gäste sprechen. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr FC UNA Strassen Strassen FC Atert Bissen Bissen 16:00 PUSH

Mit Strassen – Bissen findet am Sonntag ein weiteres Spitzenspiel statt. Dem Tabellenvierten und -dritten fehlte es in den vergangenen Wochen an Ergebniskonstanz. Und da es mit Mondorf ein weiteres Team mit 42 Punkten gibt, könnte es u.a. einen lachenden Dritten geben. Der Ausgang des Duells im neuen Una-Stadion ist schwer abzusehen, aktuell kann man maximal leichte Vorteile bei den Gästen ausmachen. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr FC Progrès Niederkorn Progrès UN Käerjeng 97 Käerjeng 16:00 live PUSH