„Wird bewusst, dass das die letzten Minuten auf dem Platz sind"

Ein Leben ohne aktiven Fußball nach so langer Zeit – wie ist die Vorstellung, wie das sein wird?

Dohmen Ich würde lügen, wenn ich gerade jetzt in der Phase, in der es sportlich so gut für uns läuft, gedanklich nicht hier und da mal mit der Entscheidung kämpfe. So langsam wird es mir bewusst, dass das wahrscheinlich die letzten Minuten für mich auf dem Platz sind. Ich stehe eigentlich noch voll im Saft. Gerade nach Spielen, in denen ich persönlich gut spiele und Komplimente von den Jungs oder von außen bekomme, kommt man ins Grübeln oder ich grübele zumindest. Auf der anderen Seite freue ich mich total auf die trainingsfreien Abende, die Zeit mit der Kleinen und meiner Frau. Aber nach 30 Jahren Fußball bin ich gespannt, vier, fünf Wochen nicht zum Training zu müssen. In der Oberliga war ich zu Hause, kann man sicher sagen. Der Fußball hat das Leben mitbestimmt. Auch der Urlaub richtete sich größtenteils danach. Jetzt können wir den Urlaub auch mal frei von irgendwelchen Trainingsplänen planen.

Das war es dann komplett mit dem Fußball?

Dohmen Darüber, ob und wie ich noch mal was mache, habe ich noch keine finale Entscheidung getroffen. Ob ich mal als Spieler auf den Platz zurückkehre, weiß ich noch nicht. Stand jetzt war es das. Stolzer Blick zurück

Noch ist es nicht so weit, aber wie wird der Rückblick auf die Jahre in St. Tönis sein?

Dohmen Ich hatte von Anfang meine Rolle als Führungsspieler und Kapitän in St. Tönis. Ich blicke mit Stolz zurück. Es war oder ist nach wie vor toll, etwas mit aufgebaut zu haben. Wir haben Prägnantes für den Verein geschaffen und es ist schön, sich so verabschieden zu dürfen. An der Stelle möchte ich noch mal betonen, dass man sich in St. Tönis eigentlich nur wohlfühlen kann. Die Verantwortlichen machen auch außerhalb des Platzes gute Arbeit. Es ist schön, ein Teil von der Entwicklung des Vereins zu sein.