Wird aus dem Titel-Dreikampf ein Zweikampf? Bezirksliga Süd, 29. Spieltag: Pflichtaufgaben für Wenzenbach und Regenstauf +++ Bach fordert Primus Kareth heraus +++ Thalmassing ist in Parsberg zum Punkten verdammt +++ Fünf Teams müssen zittern von Florian Würthele · Heute, 09:37 Uhr · 0 Leser

Zwei Siege würden die sichere Landesliga-Rückkehr bedeuten: Behalten die Karether um Leon Farahmand (links) und Felix Bomber die Nerven? – Foto: Felix Schmautz

Bislang steht in der Bezirksliga Süd nur fest, dass der SV Töging nicht mehr zu retten ist. Alles andere ist noch offen und entsprechend groß ist die Spannung. Im Titelrennen will Spitzenreiter TSV Kareth-Lappersdorf am heutigen Freitagabend vorlegen. Auf Kareths Höhen schaut der VfB Bach vorbei. Am Sonntag gibt der zweitplatzierte SV Wenzenbach seine Visitenkarte in Pielenhofen ab. Der Rangdritte TB/ASV Regenstauf kann aus eigener Kraft nichts mehr erreichen und muss hoffen, dass zumindest einer der beiden Kontrahenten im Saisonendspurt kräftig patzt. Sollten Kareth und Wenzenbach gewinnen, würden sich die „Blitzer“ aus dem Aufstiegsrennen verabschieden. Dann würde aus dem Meister-Dreikampf ein -Zweikampf werden. Bei drei Punkten Rückstand auf den SVW, hat Regenstauf nämlich den direkten Vergleich verloren.



Hochspannung herrscht im Tabellenkeller. Hier kämpfen fünf Mannschaften um drei Nichtabstiegsplätze. Zwei Teams müssen in den „sauren Apfel“ beißen und ihr Glück in der Relegation versuchen. Zum Punkten verdammt ist der FC Thalmassing, der in Parsberg gastiert. Sollte die Konkurrenz mitspielen, könnten der 1. FC Schwarzenfeld (gegen Viehhausen), die SpVgg Ramspau (gegen Hainsacker) und der BSC Regensburg (gegen Prüfening) alles klarmachen und den Klassenerhalt fixieren.

Freitag







Hinspiel: 3:0. Simple Rechnung: Zwei Siege aus zwei Spielen, und der TSV Kareth-Lappersdorf (1., 68) hat die Meisterschaft in der Tasche. Kapitän Marco Fehr und seine Mitspieler haben es in der eigenen Hand und wollen sich das Ding nicht mehr nehmen lassen! Bei einem Punktverlust könnte allerdings Wenzenbach vorbei preschen. Dementsprechend fordert TSV-Coach Bastian Lerch gegen den VfB Bach (9., 36) höchste Konzentration ein. Ein Ausrutscher könnte schließlich verheerende Folgen nach sich ziehen. Das letzte Heimspiel der Saison soll unbedingt gewonnen werden. Die Gäste sind seit letztem Sonntag auch rechnerisch gerettet. Bringen sie den Favoriten ins Straucheln?





Samstag







Hinspiel: 2:7. Sogenannte „Big Points“ ließ der 1. FC Schwarzenfeld (10., 32) vor Wochenfrist liegen. Durch die enttäuschende 0:3-Niederlage beim direkten Konkurrenten FC Thalmassing muss die Meßmann-Elf doch nochmal um den Klassenerhalt bangen. Kann nun der Deckel draufgemacht werden? Mit dem sechstplatzierten FC Viehhausen (43) haben die Schwarz-Weißen noch eine Rechnung offen, da sie im Hinspiel ordentlich unter die Räder geraten waren. Auf der anderen Seite geht es für den FCV darum, nach den Niederlagen gegen Kareth und Regenstauf wieder in die Spur zurückzufinden.









Sonntag







Hinspiel: 0:6. Auf dem Papier steuert der SV Wenzenbach (2., 66) einer vermeintlichen Pflichtaufgabe entgegen. Zumal die Mannen von Trainer Günter Brandl im Hinspiel klar Chef im Ring waren. Nichtsdestotrotz muss sich der Tabellenzweite am Naab-Ufer auf einen harten Kampf einstellen. Denn: Der heimische FC Pielenhofen-Adlersberg (13., 29) ist eigentlich zum Punkten gezwungen, will er der Relegation noch entgehen. Ganz sicher werden die Hausherren nichts unversucht lassen, um eine Überraschung herbeiführen zu können. Diesen Kampf gilt es anzunehmen aus Sicht der Wenzenbacher, die natürlich Druck auf Spitzenreiter Kareth ausüben wollen. Mit einem Dreier wäre dem SVW zumindest die Vizemeisterschaft nicht mehr zu nehmen.







Hinspiel: 7:0. Das mit der vermeintlichen Pflichtaufgabe gilt auch für den Rangdritten TB/ASV Regenstauf (63). Im letzten Saisonspiel vor heimischer Kulisse rechnet alles mit einem souveränen TB-Sieg. Gegen den abgestiegenen SV Töging (16., 11) wollen sich die „Blitzer“ keine Blöße geben. Allerdings könnte schon vor dem Abpfiff des eigenen Spiels Gewissheit herrschen, dass der zweite Platz nicht mehr erreichbar ist (falls Kareth am Freitag sowie Wenzenbach in Pielenhofen gewinnt). So oder so will die Seufert-Truppe erstmal ihre eigenen Hausaufgaben machen.





So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TV Parsberg TV Parsberg FC Thalmassing Thalmassing 15:00 live PUSH



Hinspiel: 3:1. Es riecht nach Abstiegs-Relegation am Sauberg: Liga-Dino FC Thalmassing (14., 28) benötigt an den letzten zwei Spieltagen einen Kraftakt und entsprechende Ergebnisse der Konkurrenz, um der Saisonverlängerung doch noch von der Schippe zu springen. In jedem Fall sind die „Roosters“ zum Punkten verdammt, wenn sie am Sonntag beim TV Parsberg (4., 53) gastieren. Zweifelsohne eine hohe Auswärtshürde! Das Ziel der Gastgeber: Den jüngsten Derby-Dreier in Breitenbrunn mit einem Sieg im letzten Saison-Heimspiel „vergolden“.





So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Schwarzhofen Schwarzhofen SV Breitenbrunn Breitenbrunn 15:00 PUSH



Hinspiel: 1:2. Erleichterung im Breitenbrunner Lager: Seit dem vergangenen Wochenende hat der SVB (8., 36) den Klassenerhalt auch rechnerisch sicher. Die dritte Bezirksliga-Saison in Folge kann kommen! Frei von Druck fahren die Ferstl-Schützlinge an den Kaplanacker. Der dort ansässige SV Schwarzhofen (5., 52) steckt sicherlich leicht in der Favoritenrolle. Dieser Rolle möchte er gerecht werden und die Hinspielniederlage gegen Breitenbrunn ausmerzen – zumal noch Platz vier drin ist. Zwei 0:4-Pleiten nacheinander (inklusive dem verlorenen Pokalfinale) sollen genug sein. „Trotz der jüngsten Niederlagen gehören wir noch zu den Top-Mannschaften der Rückrunde und die sehr gute Saison lassen wir uns final auch nicht madig reden“, betont Trainer Adi Götz und fährt fort: „Aber langsam gehen uns mit den Doppelbelastungen die Spieler aus und wir sind froh, wenn wir bald ein wenig Pause machen können. Nichtsdestotrotz freuen wir uns aufs letzte Heimspiel. Einen kleinen faden Beigeschmack in Sachen Fairness bzw. Sportlichkeit gibt es jedoch: Hat doch der kommende Gegner trotz mehrmaliger Bitte um eine Verlegung dieser nicht zugestimmt, obwohl es für beide Mannschaften nur noch um die goldene Ananas geht. So werden am Sonntag leider einige Spieler inklusive Trainerteam fehlen.“





So., 10.05.2026, 15:15 Uhr SpVgg Ramspau Ramspau SpVgg Hainsacker Hainsacker 15:15 PUSH



Hinspiel: 2:2. Die einen sind durch, die anderen müssen weiter zittern: Während die SpVgg Hainsacker (7., 36) zuletzt den Ligaerhalt mithilfe des 5:1-Coups in Bach in trockene Tücher gewickelt hat, benötigt der Namensvetter aus Ramspau (11., 31) noch Sicherungspunkte. Die Relegationszone ist nämlich nur zwei Zähler weg. Es ist also klar, auf welcher Seite der Druck liegt. Ein großes Zittern am letzten Spieltag will die Mannschaft von Spielertrainer David Romminger unbedingt vermeiden. Daher ist die Losung für Sonntag klar: ein Heimdreier soll her!







Hinspiel: 5:1. Etwas aufatmen konnte der FSV Prüfening (15., 22) nach dem harterkämpften 3:2-Heimsieg über Pielenhofen. Die Regensburger haben jetzt vier Punkte mehr als die SG Chambtal, dem Fünfzehnten der Bezirksliga Nord. Heißt: Es sieht ganz danach aus, als dürfte der FSV in der Relegation um den Bezirksliga-Verbleib kämpfen. Nun gilt es, die Spannung hochzuhalten. Am vorletzten Spieltag führt die Reise an den Brandlberg zum BSC Regensburg (12., 31). Für den geht es im Saisonschlussspurt um alles. Unbedingt soll ein „Nachsitzen“ in der Relegation verhindert werden. Die Gefahrenzone ist nah und deswegen forciert die Klica-/Verschl-Elf zum Heimabschluss einen dreifachen Punktgewinn. Das ist das klare Ziel.