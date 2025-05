Wird Angelburg zum Meistermacher?

Marburg-Biedenkopf. Die SG Nordkreis kann einfach nicht gegen den FC Angelburg gewinnen. Am Sonntag hätte der Tabellenzweite schon mit einem Remis gegen den FC die Tabellenspitze erobern können. Aber Angelburg schenkte seinem Coach Rene Schneider zum Geburtstag einen 3:0-Sieg. Gratuliert hat sicher auch der VfL Weidenhausen. Der spielfreie Klub vom Strohberg geht damit als Spitzenreiter ins Saisonfinale. Der VfL empfängt die SG Dautphetal, während Nordkreis bei der SG Wommelshausen/Dernbach aufläuft. Am unteren Ende der Tabelle steht seit Sonntag, 16.48 Uhr, der SSV Bottenhorn als Direktabsteiger fest. Die Heide-Kicker unterlagen schon am Freitag der SG Hörlen/Lixfeld mit 0:7. Die SG Dautphetal schlug am Sonntag den SV Hartenrod mit 3:1 und kämpft nun in der Relegation mit dem TuSpo Breidenstein um den A-Liga-Startplatz für die nächste Saison.