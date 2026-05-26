Wirbelwind bleibt: Ben Dammmüller verlängert beim VfB Zwenkau

Der VfB Zwenkau kann eine wichtige offensive Planstelle für die kommende Spielzeit hochkarätig besetzen. Wie der Verein vermeldete, hat Ben Dammmüller seine Zusage für ein weiteres Jahr im blau-weißen Trikot gegeben. Der Angreifer, der von Mitspielern und Fans meist nur „Benson“ genannt wird, geht damit bereits in seine dritte Spielzeit im Zwenkauer Eichholz.
In den vergangenen zwei Jahren hat sich der technisch versierte Offensivspieler zu einem unverzichtbaren Faktor im Angriffsspiel des VfB entwickelt. Vor allem seine enorme Grundschnelligkeit und seine Stärke im Eins-gegen-eins machten ihn zuletzt zu einem der prägenden Akteure der Liga. In der laufenden Saison erzielte Dammmüller sechs Tore in 20 Spielen.
Dementsprechend erleichtert zeigt sich auch Cheftrainer Marc Walther über den Verbleib seines Schützlings: „Benson ist ein sehr variabler, fleißiger und offensivstarker Spieler. Er lässt Fußball leicht aussehen und zeigt pure Spielfreude. Ich freue mich auf die nächste Saison mit ihm. Das ist ein tolles Signal!“
Dammmüller selbst begründet seine Entscheidung mit dem Wohlfühlfaktor im Verein und blickt bereits angriffslustig auf die kommende Spielzeit 2026/27. Er sehe enorm viel Potenzial in den vielen jungen Spielern des Kaders. Wenn die Mannschaft als Einheit noch enger zusammenwachse und die eigene Entwicklung vorantreibe, sei es das klare Ziel, in der neuen Saison im oberen Tabellendrittel ein gewichtiges Wort mitzureden.