Wirbelwind bleibt: Ben Dammmüller verlängert beim VfB Zwenkau

Dammmüller selbst begründet seine Entscheidung mit dem Wohlfühlfaktor im Verein und blickt bereits angriffslustig auf die kommende Spielzeit 2026/27. Er sehe enorm viel Potenzial in den vielen jungen Spielern des Kaders. Wenn die Mannschaft als Einheit noch enger zusammenwachse und die eigene Entwicklung vorantreibe, sei es das klare Ziel, in der neuen Saison im oberen Tabellendrittel ein gewichtiges Wort mitzureden.