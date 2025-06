Wirbel um Oscasindas‘ Wechsel zum KFC Uerdingen

„Es ist schon enttäuschend, dass ein Spieler und ein Eigengewächs der Sportfreunde Baumberg trotz Zusage einen Vertragsbruch begeht. Wir haben Anthony jahrelang ausgebildet und an die Senioren herangeführt. Deshalb ist die Enttäuschung durch den Vertragsbruch noch größer“, heißt es da. Weiter schreibt Schick: „Anscheinend hat Anthony Oscasindas nach der Zusage bei den Sportfreunden Baumberg ein noch besseres Angebot von einem anderen Verein erhalten. Über eine Vertragsauflösung wurde nie mit Anthony gesprochen. Wir wurden mit scheinheiligen Argumenten von Anthony vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich bin gespannt, welcher Verein noch einen Spieler verpflichtet, der so einen Vertragsbruch begeht. Wir möchten auch keine Spieler bei den Sportfreunden Baumberg haben, die ihr Wort mündlich oder schriftlich nicht einhalten.“

Cheftrainer Salah El Halimi sagt: „Mit Simone rückt ein echtes Offensivtalent aus unserer U19 in die erste Mannschaft auf. Er hat in der vergangenen Saison nicht nur die meisten Tore für die A-Junioren erzielt, sondern auch durch Schnelligkeit, Zielstrebigkeit und einen starken Abschluss überzeugt.“ Lo Castros unbedingter Wille, sich weiterzuentwickeln, steche auch im Training immer wieder hervor. „Er bringt den Ehrgeiz und die Mentalität mit, die es braucht, um sich durchzusetzen. Wir sind gespannt auf seine Entwicklung, und ich bin sicher: Da kommt noch einiges“, sagt El Halimi. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Lo Castro muss sich einer kleineren Operation am Knie unterziehen, was eine Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen zur Folge hat. „Wir freuen uns umso mehr, wenn er danach voll angreifen kann“, sagt El Halimi.