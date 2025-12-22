wiralsteam – Strategie für mehr Frauen und Mädchen in Württemberg

Zentrale Ziele der Strategie sind ein einfacher und niedrigschwelliger Zugang zum Fußball, alters- und zielgruppengerechte Angebote sowie ein attraktiver und entwicklungsorientierter Spielbetrieb. Darüber hinaus sollen Talente künftig gezielter gefördert werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Qualifizierung von Frauen und Mädchen als Trainerinnen, Schiedsrichterinnen und Funktionärinnen. Gleichzeitig verfolgt der wfv das Ziel, die Sichtbarkeit von Frauen und Mädchen im Fußball deutlich zu erhöhen.

Was ist #wiralsteam?

Die Strategie #wiralsteam wurde im Rahmen des Projekts „DFB-Assist“ entwickelt und ist speziell auf die Strukturen und Bedürfnisse des Württembergischen Fußballverbands zugeschnitten. Der Strategieentwicklungsprozess startete Anfang 2025 mit der Gründung eines Projektteams, dem ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter*innen angehörten. Im Mittelpunkt stehen vier zentrale Zielgruppen: Spielerinnen, Trainerinnen, Schiedsrichterinnen und Funktionärinnen. Für jede dieser Gruppen wurden konkrete Zielsetzungen sowie passgenaue Maßnahmen erarbeitet, die bis zum Jahr 2030 schrittweise umgesetzt werden sollen.

Hier geht’s zur vollständigen Strategie.

Startschuss für die Umsetzungsphase

„Nach einem intensiven Prozess der Strategieentwicklung freuen wir uns nun auf die gemeinsame Umsetzung der zahlreichen Maßnahmen und darauf, die Zukunft von Frauen und Mädchen im Fußball in Württemberg in den nächsten Jahren positiv zu gestalten“, so Sandra Mülherr, die Vorsitzende Ausschusses für Frauen- und Mädchensport . Die Umsetzung von #wiralsteam wird zukünftig kontinuierlich durch einen Evaluationsprozess begleitet.