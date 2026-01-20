"Wir zögerten keine Sekunde": Spannende Kreisliga-Rückkehr

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Diese Informationen teilt der Bezirk mit:
E- bis B- Mädels spielen den Sparkassen Juniorinnen-Cup Bezirkshallenmeister aus
Budenzauber auch bei den Mädels in der Hofbühlhalle in Metzingen-Neuhausen
Am kommenden Wochenende 24./25.01.,finden in Metzingen-Neuhausen die Sparkassen Junior-Cup Bezirkshallenmeisterschaften statt.
Die E-Mädels beginnen am Samstag um 09:00 Uhr und ab 14:30 Uhr werden die C-Mädels die Hallenspiele fortsetzen.
Am Sonntag um 09:00 Uhr beginnen die D-Mädels und ab 14:30 Uhr folgen die B-Mädels.
Man darf spannende Spiele erwarten, da es für die Erstplatzierten der D-, C- und B- Mädels in der wfv-Verbandsvorrunde weiter geht.
--
Ehrenamtsveranstaltung im Fußballbezirk Alb
Würdigung des Ehrenamtes
Am Montag den 26.01.2026, Einlass ab 18:30 Uhr, Programmbeginn: 19:15 Uhr werden im Achalm Hof in Reutlingen-Sondelfingen
verschiedene Ehrenamtspreise vergeben, in folgenden Bereichen:
Vereins-Ehrenamtspreis (VEAP)
DFB Ehrenamtspreis (Aktion Ehrenamt)
Junge Fußballhelden (Aktion junges Ehrenamt)
Seit 1997 verleiht der DFB mit seinen Landesverbänden in den Bezirken jährlich Preise an engagierte Vereinsmitarbeiter, die von den Vereinen vorgeschlagen werden.
Seit 2015 werden zusätzlich junge Fußballhelden ausgezeichnet, speziell für junge Ehrenamtliche im Alter bis 30 Jahre. Zudem gibt es noch den Vereinsehrenamtspreis, hier kann jeder Verein seine Bewerbung abgeben. Eine kleine Jury aus der Bezirkvorstandschaft, mit Sascha Schneider an der Spitze als Ehrenamtsbeauftragter des Bezirk Alb wählen aus den eingereichten Unterlagen den Bezirkssieger aus. Die Bezirkssieger stehen mittlerweile fest und werden feierlich im Achalm Hof geehrt und werden einen schönen Abend im Zeichen des Ehrenamtes genießen. Außerdem wird OB Keck und Bürgermeister Hillert erwartet, zudem jemand aus dem Landrat und aus den Sportkreisen, sowie Personen aus dem Bezirksvorstand des Bezirk Alb. Der Abend ist für alle geladenen Gäste kostenlos.
Veranstaltungsstätte:
Achalm Hof
Stettert 6
72766 Reutlingen
Termin: Montag, 26.01.2026
Ablauf:
18:30 Uhr Einlass mit Sektempfang und Essen
19:15 Uhr Programm Erste Halbzeit
20:00 Uhr Pause
20:20 Uhr Programm Zweite Halbzeit
gegen 21:15 Uhr Ende des offiziellen Teils
+++
+++
Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:
Kader News: Kalu James Okenwa zurück an alter Wirkungsstätte!
Mit einem neuen Trainerteam geht unsere Mannschaft in die Vorbereitung auf die Rückrunde der Kreisliga A1. Kalu James Okenwa ist zurück in Eglosheim. Er schaffte in der Vergangenen Saison den Aufstieg mit der Mannschaft in die Kreisliga A1 über die Relegation. In den Gesprächen wurde klar, für James ist der SKV mehr als nur ein Verein. Robin Binder komplettiert das Trainerteam, er wird als spielender Co. Trainer auf und neben dem Platz Stütze für die Mannschaft sein und die Jungs mit seiner Erfahrung und seinem Wissen Unterstützen!
Abteilungsleiter Kevin Hoffmann:" Wir haben in der Winterpause intern viele Gespräche und Gedankengänge gehabt wie wir die Rückrunde auf der Trainerposition angehen möchten.
Manchmal geschehen Zufälle aus einem bestimmten Grund, genau so fühlte ich in dieser Situation. Wir zögerten keine Sekunde und Kontaktierten James. Allen Beteiligten war schnell klar, dass wir unsere gemeinsame Geschichte weiter schreiben möchten."
Manche Entscheidungen sieht man 6 Monate später mit ganz anderen Augen. Sowohl die Mannschaft, als auch ich freue mich das James wieder zurück ist!
Wilkommen zurück beim SKV!
+++
+++