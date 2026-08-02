– Foto: Aa.Es

Im FuPa-Teamcheck spricht Nico Singer, Spielleiter des SV Unterweissach II, über eine turbulente erste Saison in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall. Nach einer schwierigen Hinrunde kämpfte sich die Mannschaft eindrucksvoll zurück und möchte nun auch im zweiten Jahr die Klasse halten.

Die erste Saison in der Kreisliga A verlief aus Sicht des SV Unterweissach II alles andere als geradlinig. Nach einer enttäuschenden Hinrunde schien der Klassenerhalt lange Zeit in weiter Ferne.

„Das erste Jahr hatte es wirklich in sich“

Gerade die Moral der Mannschaft und die Arbeit des Trainerteams waren für Singer die entscheidenden Faktoren dafür, dass sich das Blatt in der Rückrunde noch wendete.

„Das erste Jahr Kreisliga A hatte es wirklich in sich. Es war ein Auf und Ab der Gefühlsbahnen. Wir sind zunächst schlecht gestartet und waren hoffnungslos Vorletzter nach der Hinrunde mit nur 10 Punkten auf dem Konto. Dank der außergewöhnlich starken Mentalität und Siegeswillen meiner Mannschaft, sowie dem Geschick und Talent meiner Trainer konnten wir noch souverän den Klassenerhalt feiern“, sagt Nico Singer gegenüber FuPa.

Trainingswochenende und Testspiel als Höhepunkte

In der Vorbereitung setzt der Verein auf gemeinsame Erlebnisse und intensive Einheiten.

„Unsere Highlights werden ein großes Trainingswochenende auf unserem Sportplatz auf der Hart sowie das Testspiel gegen den GSV Dürnau am wunderschönen Albaufstieg.“

Neben den sportlichen Aspekten soll dabei auch der Teamgeist weiter gestärkt werden.

Das Kollektiv ist die größte Stärke

Einzelne Spieler möchte Singer bewusst nicht hervorheben. Für ihn lebt der Erfolg von der gesamten Mannschaft und dem Trainerteam.

„Ich muss die gesamte Mannschaft und das Trainerteam loben, wir zählen nur im Kollektiv und nicht im Einzelnen. Jeder erfüllt eine wichtige Aufgabe.“

Der Zusammenhalt innerhalb des Teams war bereits in der vergangenen Saison eine der wichtigsten Grundlagen für den erfolgreichen Klassenerhalt.

Wieder lautet das Ziel: Klassenerhalt

Auch für die kommende Spielzeit bleibt der SV Unterweissach II realistisch. Der Ligaverbleib besitzt erneut höchste Priorität.

„Unser Ziel lautet auch dieses Jahr wieder Klassenerhalt. Wir waren letzte Saison noch der belächelte Underdog als Zweitvertretung einer Bezirksligamannschaft. Standen immer mit dem Rücken zur Wand und hatten im Grunde nichts zu verlieren. Heute müssen wir auch die ein oder andere Favoritenrolle übernehmen und erfüllen. Diese Belastung wird neu für viele Spieler sein, aber wir werden der Aufgabe gewachsen sein.“

Während die Mannschaft im Vorjahr häufig als Außenseiter in die Spiele ging, erwartet Singer nun eine andere Ausgangslage. Mit der neuen Rolle müsse das Team erst umgehen lernen.

Veränderungen im Kader

Zur neuen Saison gibt es einige personelle Veränderungen. Kevin Schmid verlässt den Verein und schließt sich dem SC Fornsbach an.

Neu im Kader sind Phillip Kunze, Ramish Ramish, Ruben Porsche, Zóltan Valyon, Khaled Al Karim aus der eigenen A-Jugend sowie Cem Bakan, der vom SC Altbach nach Unterweissach wechselt.

Mit den Neuzugängen möchte der Verein die Mannschaft weiter verstärken und den Konkurrenzkampf innerhalb des Teams erhöhen.

Skepsis bei neuen Regeländerungen

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft äußert sich Singer vor allem zur nachträglich zurückgenommenen Roten Karte gegen Folarin Balogun kritisch.

„Die zurückgezogene rote Karte von Folarin Balogun des FIFA Schiedsgericht hat mich am meisten überrascht. Sollte das auch im Amateurfußball möglich sein, dass rote Karten auf Bewährung ausgesetzt werden, wird das Telefon beim WFV vermutlich nie mehr still sein und die Spielhärte im Fußball um einiges schlimmer werden. Positiv zu erwähnen ist beim Einlaufen, dass alle Spieler den Platz betreten durften.“

Aus seiner Sicht wäre eine vergleichbare Regelung im Amateurbereich kaum praktikabel und würde zu zahlreichen Diskussionen führen.

Nach einer emotionalen Premierensaison in der Kreisliga A blickt der SV Unterweissach II optimistisch auf die kommenden Monate. Mit derselben Mentalität und dem starken Zusammenhalt möchte die Mannschaft auch in ihrer zweiten Saison den Klassenerhalt sichern.