– Foto: Michael Kölbel

"Wir wussten, dass es eine ganz, ganz schwere Saison wird" Verbandsliga +++ Trotz der Roten Laterne ist CFC-Präsident Ronald Maaß stolz auf die Entwicklung der Germania

Von Uwe Lehmann (Mitteldeutsche Zeitung) Schaut man sich die Tabelle der Verbandsliga an, sieht man den CFC Germania mit nur sechs Zählern abgeschlagen auf dem letzten Platz. Zum rettenden 16. Rang, den momentan der VfB Sangerhausen belegt, hat der Aufsteiger schon elf Zähler Rückstand. Eine aussichtslose Lage, oder? „Die Frage stellt sich nicht“, antwortet Ronald Maaß im Gespräch mit der MZ schnell, „wir wussten, dass es eine ganz, ganz schwere Saison wird und wir mit so einer Situation rechnen müssen“, fügt der Präsident an.

Präsident lobt die Moral der Mannschaft Das Vereinsoberhaupt des CFC ist trotz der tabellarischen Situation mit den Spielern sogar zufrieden. „Die Moral, die die Jungs Woche für Woche an den Tag legen, ist schon bemerkenswert“, findet er. Denn: „Wenn du so viele Spiele nichts Zählbares mitnimmst, nagt das an einem.“ Aufgegeben hat das Team sich aber nie. Maaß sagt daher: „Ich bin doch schon ein wenig stolz auf diese Truppe.“ Dass es für Köthen nur um den Klassenerhalt gehen würde, war zu erwarten. Mit Philipp Anton und Sascha Podleska konnten im Sommer nur zwei Spieler dazugewonnen werden, die Verbandsliga-Erfahrung haben. „Manch andere Teams bieten Spieler auf, die in der Regionalliga und Oberliga gespielt haben“, weiß der CFC-Boss. „Wir haben alles versucht, weitere erfahrene Leute an Bord zu holen. Aber wer möchte schon im geografischen Niemandsland, wo wir uns meiner Meinung nach befinden, spielen.“ Youngsters machen Schritte nach vorne So setzt man beim CFC auf junge Spieler aus der Region, die sich mit dem Club identifizieren, aber noch nicht die Erfahrung für die höchste Liga Sachsen-Anhalts haben. „Aber sie machen, genau wie der restliche Kader, ihre Sache gut und haben sich Schritt für Schritt an die Verbandsliga herangetastet“, sagt Maaß, der auch einen anderen Youngster liebend gerne im Kader gehabt hätte: Jonas Marx. Der 18-Jährige aus Wulfen hatte im Sommer eigentlich schon seine Zusage für einen Wechsel vom SC Bernburg nach Köthen gegeben. Nachdem die Saalestädter aufgrund von Eintracht Elsters freiwilligem Rückzug jedoch in der Verbandsliga blieben, blieb auch der junge Stürmer, bevor es ihn Ende August aber doch noch wegzog: Zur U19 des Halleschen FC, für die er in der Regionalliga bereits zehn Saisontreffer erzielt hat. Zurzeit weilt der Linksfuß sogar mit den Drittliga-Profis im Trainingslager in der Türkei. „Ich glaube, Jonas hätte uns gut zu Gesicht gestanden“, meint Ronald Maaß. „Er ist vor dem Tor schon richtig kaltschnäuzig.“ Der CFC ist dagegen mit 15 Saisontoren das offensivschwächste Team in der Verbandsliga. „Unsere Angreifer geben alles. Noch lassen sie aber zu viele Torchancen ungenutzt“, sagt Maaß. „Vielleicht platzt in der Rückrunde bei dem einen oder anderen der Knoten.“ Nötig wäre es, um drinzubleiben. A-Junioren-Knipser wechselt zum CFC