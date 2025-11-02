"Wir wußten, dass die Trauben hier sehr hoch hängen."

Video der Pressekonferenz nach der Begegnung 1. CfR Pforzheim vs. VfR Aalen am 1. November 2025, dem 15. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg 2025/26, mit den beiden Trainern der Mannschaften, Thomas HегЬѕτ (1. CfR Pforzheim) und Beniamino Mоⅼіɴагі (VfR Aalen).
"Wir wußten, dass die Trauben hier sehr sehr hoch hängen."
"Mir fehlen die Worte, dass wir so eine Konstanz zeigen - ganz dickes Lob an die Jungs!"
Beniamino Mоⅼіɴагі (VfR Aalen)
"Man muss das Ergebnis vom Inhaltlichen trennen."
"Wäre falsch, der Mannschaft heute einen Vorwurf zu machen."
Thomas HегЬѕτ (1. CfR Pforzheim)
Video der Pressekonferenz nach der Begegnung 1. CfR Pforzheim vs. VfR Aalen am 1. November 2025, dem 15. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg 2025/26, mit den beiden Trainern der Mannschaften, Thomas HегЬѕτ (1. CfR Pforzheim) und Beniamino Mоⅼіɴагі (VfR Aalen).
JH