"Wir wussten, dass der Erfolg kommen wird!" Der TSV Brunsbrock steigt als punktgleicher Tabellenzweiter in die Frauen-Bezirksliga auf. Nach einer starken Rückrunde und einer überzeugenden Abwehrleistung will das Team nun den Klassenerhalt in der kommenden Saison sichern.

Die 1. Frauenmannschaft des TSV Brunsbrock spielt in der kommenden Saison in der Bezirksliga. Als Tabellenzweiter der Kreisliga Osterholz/Verden profitiert die Mannschaft von Trainer Lennart Gerken und Co-Trainerin Jessika Schmidt davon, dass der punktgleiche TSV Dannenberg auf den Aufstieg verzichtet hat. Der TSV Brunsbrock beendete die Saison mit derselben Punktzahl wie der Tabellenführer, der lediglich aufgrund einer um drei Treffer besseren Tordifferenz Meister wurde.

Die Freude über die Nachricht war im Team entsprechend groß. „Wir haben es bereits ein paar Tage vorher gehört, dass Dannenberg überlegt, ihr Aufstiegsrecht nicht wahrzunehmen. Als dann der Anruf der Staffelleitung mit der Bestätigung kam, war die Freude natürlich sehr groß“, berichtet Lennart Gerken. „Bei uns Trainern ist auch etwas Last abgefallen, da am Aufstieg einiges dranhing.“ Am darauffolgenden Abend entschied sich die Mannschaft gemeinsam für den Aufstieg und feierte diesen anschließend bis in die Nacht im Vereinsheim. Starke Rückrunde ebnet den Weg zum Aufstieg

Sportlich hat sich der TSV Brunsbrock den Aufstieg erarbeitet. In der Hinrunde stand das Team noch auf Platz drei. In der Rückrunde blieb es ungeschlagen und stellte mit insgesamt nur zwölf Gegentoren die beste Abwehr der Liga. „Wir sind sehr schwer in die Saison gekommen, haben aber immer gleiche Abläufe gehabt und uns daher nicht verrückt gemacht. Wir wussten, dass der Erfolg kommen wird“, erklärt Gerken. Das Team zeigte über die gesamte Saison hinweg spielerische Dominanz. „Wir spielen einen guten Ball und waren meiner Meinung nach in jedem Spiel die dominantere und vor allem spielbestimmende Mannschaft. Von Fans und Zuschauern haben wir für unseren Spielstil immer wieder viel Lob bekommen“, berichtet der Trainer. Besonders beeindruckend war der starke Wille der Mannschaft. „Wir haben viele Spiele spät gewonnen. Das zeigt mir, dass die Mannschaft bis zur letzten Minute maximal von sich überzeugt ist.“