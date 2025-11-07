„Wir wurden überrumpelt": Trainer-Duo tritt beim TSV Karlsfeld zurück

Er gibt weiterhin die Richtung vor: Florian Beutlhauser setzt seine Trainertätigkeit fort, die beiden Co-Trainer hören in Kürze auf. – Foto: hab

Das Heimspiel des Fußball-Landesligisten TSVE Karlsfeld gegen Schwabing ist eines der letzten für das Eintracht-Trainertrio Beutlhauser, Meiskis und Traub.

Vier Spieltage müssen die Fußballer in der Landesliga Südost bis zur Winterpause noch bestreiten. So zumindest der Plan. Für das Trainertrio von Eintracht Karlsfeld sind es die letzten Spiele in dieser Konstellation, denn Fabio Meikis und Christoph Traub stellen ihre Ämter danach zur Verfügung. Davor wollen sie noch so viele Punkte wie möglich sammeln – am besten bereits am Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Schwabing. Für Abteilungsleiter Michael Lang steht derweil die Trainersuche ganz oben auf der Agenda.

„Wir wurden überrumpelt. Denn eigentlich hatten wir ein paar Tage vorher als Abteilungsleitung beschlossen, mit unserem Trainerteam weiterzumachen – auch im Fall eines Abstiegs”, erklärte Lang. Denn trotz Tabellenplatz 16 waren die Karlsfelder mit der Entwicklung zufrieden. „Die Kommunikation im Trainerteam hat sich gut entwickelt, das Feedback aus der Mannschaft war positiv. Es gab aus unserer Sicht keinen Grund, etwas zu ändern.” Doch Meikis und Traub konnten und wollten die Kombination aus Trainertätigkeit und Beruf nicht mehr stemmen. Zum 1. Dezember ist Schluss. Traub wird dem Landesligateam auch als Torjäger nicht mehr zur Verfügung stehen. „Sein Pass bleibt aber hier“, berichtet Florian Beutlhauser, der dritte Part des Trainertrios. „Vielleicht spielt er hin und wieder für die vierte Mannschaft.”