"Wir würden wohl nicht über eine Drei hinauskommen" Verbandsliga +++ Trainer Christoph Grabinski resümiert die erste Saisonhälfte des FSV Barleben

Der FSV Barleben überwintert auf einem soliden elften Rang in der Verbandsliga. Nach den großen Veränderungen im Sommer kam die Mannschaft von Christoph Grabinski nur schwer aus den Startlöchern, ist nun aber auf klarem Kurs in Richtung Klassenerhalt.

Start mit vielen Veränderungen

Mit insgesamt zehn Neuzugängen startete der FSV fast runderneuert in seine fünfte Verbandsliga-Saison in Folge. Nach 18 Spielen mit fünf Siegen, sieben Unentschieden und sechs Niederlagen ist die Zwischenbilanz durchwachsen. „Wir würden wohl nicht über eine Drei hinauskommen. Dafür haben wir zu viele Punkte liegen gelassen“, bewertet Christoph Grabinski, im Hauptberuf Lehrer, die abgelaufene Hinserie. Die Gründe für die noch ausbaufähige Leistung sind vielfältig. „Wir hatten viele Neuzugänge, die sich erst an das Niveau gewöhnen mussten. Dazu kamen häufige Wechsel beim Personal, individuelle Fehler und Besetzungsprobleme im Sturm“, erklärt der Coach.

Dennoch stehen zum Ende der ersten Halbserie solide 22 Punkte auf der Habenseite. Damit befindet sich der FSV Barleben ungefähr in der angepeilten Tabellenregion. „Wir wollen in die obere Hälfte“, blickt Grabinski voraus. Die Chancen dafür stehen nach dem Jahreswechsel nicht schlecht, schließlich werden einige Verletzte wieder zur Verfügung stehen und der FSV präsentierte sich zuletzt, mit Ausnahme des Spiels gegen die FCM-Reserve (0:6), gefestigt. Es folgt ein Blick auf die Mannschaftsteile.

Torhüter:

Stammkeeper Max Oldenburg konnte das Niveau aus der Vorsaison nicht halten. „Die Erwartungen an ihn sind nach der starken Rückrunde natürlich gestiegen. Es waren zu viele Unsicherheiten in seinem Spiel“, sagt Grabinski. In der Rückrunde will der Keeper, der alle 18 Spiele durchspielte, zurück zu alter Klasse. In den Landespokalpartien bekam Kevin Hummelt seine Chance. In Tangermünde (4:0), beim FC Jübar/Bornsen (2:0) und in Baalberge (2:0) blieb er ohne Gegentreffer. Beim Achtelfinal-Aus gegen Halberstadt (1:2) machte er ebenfalls über weite Strecken eine gute Figur und hielt sein Team lange in der Partie.

Abwehr:

Durch die vielen personellen Umstellungen in der Kette konnten sich kaum Automatismen herausbilden. Dementsprechend wackelig präsentierte sich die Barleber Viererkette von Zeit zu Zeit. Willy Duda scheint nach Anfangsproblemen seine Position als Innenverteidiger gefunden zu haben. Noah Vetter, mit einem späten Doppelpack Matchwinner gegen die Preussen, brauchte auch lange, um wieder in Form zu kommen. Noah Müller fiel verletzungsbedingt fast die gesamte Hinrunde aus, wird den Konkurrenzkampf in den kommenden Monaten aber anheizen.

Auf der linken Seite war Fabian Wenzel eine verlässliche Größe, auch wenn sich manchmal der eine Fehler zu viel einschlich, wie im Pokalspiel gegen Halberstadt. Auf der Rechtsverteidigerposition etablierte sich Pierre Falk, der mit 1296 Minuten die viertmeisten aller FSV-Spieler auf dem Platz stand. Florian Gruner, der stark begann, wurde durch eine Verletzung ausgebremst. Für die Rückrunde wünscht sich Grabinski mehr Konstanz in Sachen Personal und Leistung. „Es war zu wechselhaft bisher.“

Mittelfeld: