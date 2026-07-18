"Wir würden schon gerne im oberen Drittel landen"

Die Sommerpause ist im vollen Gange, die Teams schwitzen in den ersten harten Trainingseinheiten und neue Spieler streifen sich bei den Tests das erste mal ihr neues Trikot über. Perfekte Gelegenheit um einen Check-Up bei den Teams aus der Region zu machen. Wir von FuPa haben den Vereinen ein paar Fragen zur vergangenen und kommenden Saison gestellt. Sascha Wiegleb, Trainer des VfL Salder hat uns Antworten geliefert.

Letzte Saison sind wir mit dem Saisonziel Platz fünf gegangen. Nach einer komischen ausgeglichenen Saison sind wir am Ende auf Platz 9 gelandet . Zu viele Gegentore waren der ausschlaggebene Punkt warum es nur zu Platz 9 gereicht hat.

1. Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Am 01.07.26 sind wir in die Vorberreitung gestartet. Noch ist es zu früh von Highlights zu sprechen. Warten wir mal die Stadtmeisterschaft ab. Vielleicht bekommt man das ja ein kleines Highlight :)

2. Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights?

3. Gibt es personelle Veränderungen bei euch im Team?

Ja haben 9 Neuzugänge bei 3 Abgängen. Konnten uns mit einigen Spielern mit höherklassiger Erfahrung verstärken.

Neuzugänge (Stand jetzt via Instagram bekanntgegeben): Giuliano Jampert und Dennis Becker (A-Jugend), Enes-Kaan Kaya (SV Lengede), Kiano Przondziono (SV Lengede), Robin Schaare (Germania Wolfenbüttel Jugend), Felix Stumper (nach Verletzungspause wieder aktiv; Stationen bei Braunschweig, Germania Halberstadt, MTV Wolfenbüttel sowie Germania Bleckenstedt)





4. Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Zielsetzung bedeutet die neuen Spieler schnell in die Mannschaft zu integrieren und daraus eine Einheit zu Formen. Wenn man tabellarisch denkt würden wir schon gerne im oberen Drittel landen wollen. Wenn alle Verletzungsfrei bleiben.

5. Auf was freut ihr euch in der kommenden Saison am meisten?

⁠⁠Auf viele spannende Spiele und den vielen Derbys.

Falls ihr mehr vom VfL Salder erfahren wollt, ist hier der Weg zu ihrem Instagramaccount: https://www.instagram.com/vfl_salder_1.herren/