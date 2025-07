"Wir wünschen uns, dass die Fans den gemeinsamen Weg mitgehen"

Geplant sind auch Veranstaltungen wie die Wilstedter Sportwoche, bei der alle Mannschaften im Einsatz sein werden. So haben die Fans die Gelegenheit, die Teams kennenzulernen. Höhepunkt der Woche wird ein Spiel gegen ein „All-Star“-Team des FC Wörpetal sein, das sicherlich viele Besucherinnen und Besucher anlocken wird. Zusätzlich sind es oft die kleinen Dinge, die zählen – etwa ein attraktives Angebot an Speisen und Getränken an Spieltagen, damit der Besuch auf dem Sportplatz auch neben dem Fußballerischen Freude bereitet.

Gab es bereits Aktionen oder Veranstaltungen, um die Fanlager zusammenzubringen?

Es gab bereits erste Aktionen wie eine gemeinsame Radtour und eine Bustour zu den Relegationsspielen des TSV. Nun soll es richtig losgehen, mit dem Ziel, die Fans noch stärker einzubinden. Besonders erfreulich ist, dass sich bereits eine eigene Gruppierung abseits von Vorstand und aktiven Spielerinnen und Spielern gebildet hat, die sich gezielt um den Aufbau einer lebendigen Fankultur kümmert. Auf solche Initiativen freuen wir uns sehr, denn genau sie bringen den Verein mit voller Kraft voran.

Zudem sollen Veranstaltungen wie der Ausstellungscup in Kirchtimke und die Sportwoche in Wilstedt dazu beitragen, dass die Mannschaften für die Fans präsent und greifbar bleiben. Auch im digitalen Bereich ist einiges geplant. Eine attraktive Social-Media-Präsenz soll entstehen, auf der nicht nur Spieltagsinhalte, sondern auch unterhaltsame Einblicke in das Mannschaftsleben geteilt werden.





Was wünscht ihr euch von den Fans für die erste gemeinsame Saison unter neuem Namen?

Wir wünschen uns in erster Linie natürlich, dass die Fans den gemeinsamen Weg mitgehen. Wir hoffen, dass sie sich aktiv einbringen, eigene Ideen umsetzen und das Vereinsleben mitgestalten. Der FC Wörpetal soll ein lebendiges Projekt sein, in dem Veränderung nicht nur möglich, sondern ausdrücklich gewünscht ist. Wichtig ist dabei vor allem, dass dem Verein auch kleinere Fehler verziehen werden und wir die Chance erhalten, die Zukunft Stück für Stück weiterzuentwickeln. Wenn dieser Rahmen gegeben ist, bin ich überzeugt, dass Spielerinnen und Spieler, Trainerinnen und Trainer, Verantwortliche und Fans viel Freude am FCW haben werden.