– Foto: 1. FC Normannia Gmünd

Mit seinem alten Verein, FSV 08 Bietigheim-Bissingen, ist Bleart Dautaj in der vergangenen Saison aus der Fußball-Oberliga abgestiegen. Er selbst aber wird künftig weiterhin in dieser Liga für den 1. FC Normannia Gmünd spielen. Gmünds Sportdirektor Stephan Fichter hat jetzt die Verpflichtung des Mittelstürmers bekanntgegeben.



In der abgelaufenen Saison stand Dautaj in 33 Partien auf dem Platz und markierte dabei neun Treffer. Dautaj hat namhafte Vereine in seiner Vita stehen. So spielte er in der Jugend beim VfB Stuttgart, den Stuttgarter Kickers, der TSG Hoffenheim sowie dem VfL Bochum. Im Herrenbereich ging es in Teilen namhaft weiter, spielte er doch unter anderem für den SSV Reutlingen oder die SG Sonnenhof Großaspach.

„Wir wollten uns vor allem im Sturm breiter aufstellen und sind von Blearts technischer Stärke überzeugt. Dazu ist er ein großgewachsener Stürmer, der die Bälle auch einmal festmachen kann“, sagt Fichter zu diesem Transfer.