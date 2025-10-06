„Wir wollten es einfach mehr“ – Wahrenholz gewinnt 2:1 beim TSV Ehmen

„Wir wollten es einfach mehr an dem Tag“, erklärte Neumann nach Abpfiff. „Wir wussten um die Stärke von Ehmen: kombinationsstark, aber auch konteranfällig. Unsere Aufgabe war, Räume eng zu machen und diszipliniert zu bleiben.“

Ehmen begann druckvoll und ging bereits in der 8. Minute durch Marco Raue in Führung. „Missglücktes Rausschlagen vom Keeper, der Ball trifft Raue, und der hat seine Klasse gezeigt“, so Neumann. Trotz des Rückstands reagierten die Wahrenholzer abgeklärt und kombinierten sich über schnelle Angriffe zurück ins Spiel. Nur neun Minuten später erzielte Jannik Vespermann den Ausgleich, ehe Marlon Hanse in der 33. Minute mit einem weiteren Kontertreffer die Führung für die Gäste markierte.

Neumann lobte die Taktik und Umsetzung seines Teams: „Die Jungs haben Kopf behalten, taktische Disziplin gewahrt und die klareren Chancen genutzt. Wir hatten noch zwei, drei weitere Möglichkeiten in der ersten Halbzeit, die hätten das Ergebnis noch deutlicher machen können.“

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Wahrenholz konzentriert. Zwar setzte Ehmen auf lange Bälle, Tore ergaben sich daraus aber nicht. „Unsere Abwehr war zur Stelle, unser Keeper hat wichtige Bälle gehalten – alles in allem ein verdienter Sieg“, so Neumann.

Mit diesem Erfolg verbessert sich VfL Wahrenholz in der Tabelle auf Platz neun. Für Ehmen bedeutet die Niederlage einen Rückschlag im Rennen um die oberen Tabellenplätze.

TSV Hehlingen ist die nächste Aufgabe vom VfL Wahrenholz, während der TSV Ehmen unter der Woche gegen die SV Gifhorn ran muss.