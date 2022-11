"Wir wollten die Zukunft des Fußballs in unserer Region sichern" Unser Fußball, unsere Vereine: Wie die Kräfte zweier Vereine in der SG Thyratal gebündelt werden

Mit der Serie "Unser Fußball, unsere Vereine" wollen wir die Amateure während der Zeit der irrsinnigen WM in Katar noch mehr in den Fokus setzen, wollen euch Clubs aus den verschiedenen Spielklassen des Bundeslandes und ihre Geschichten vorstellen. Im fünften Teil präsentieren wir die SG Thyratal aus der Kreisliga 2 des KFV Mansfeld-Südharz.

Beim SV Wacker Rottleberode ging im Sommer ein Kapitel zu Ende: Nach elf Jahren in der Kreisoberliga musste sich der Verein aus der höchsten Spielklasse des KFV Mansfeld-Südharz verabschieden. Es sollte nicht die einzige große Veränderung sein. Denn seit dieser Saison geht der SV Wacker nicht mehr eigenständig, sondern Seite an Seite mit dem Ortsnachbarn SV Schwarz-Gelb Stolberg auf Tore- und Punktejagd: als SG Thyratal.

Jahrelanges gutes Verhältnis zwischen den Vereinen

Für Nico Wolf war jener Zusammenschluss ein "logischer Schritt" und "eigentlich nur eine Frage der Zeit", wie der Ur-Stolberger erzählt. Denn Überlegungen, gemeinsame Sache zu machen, habe es bereits seit 20 Jahren gegeben. "Wir hatten früher schon zusammen einen Nachwuchs. Das Verhältnis war immer auf Augenhöhe. Es gab eine gesunde Konkurrenz, aber auch viel gegenseitigen Respekt. In den letzten Jahren sind immer mal wieder Spieler zwischen den Vereinen hin- und hergewechselt", berichtet Wolf. Er selbst war einer davon.

Als Schwarz-Gelb Stolberg seine Mannschaft nach der Saison 2014/15 aufgrund von Personalmangels schweren Herzens aus dem Spielbetrieb zurückziehen musste, spielte der heute 39-Jährige für zwei Jahre beim Nachbarn. Aus dieser Erfahrung weiß er zu berichten: "Rottleberode und Stolberg sind sich sehr ähnlich. Beides sind Orte, in denen leidenschaftlich Fußball gespielt wird." Die Leidenschaft war es auch, die den Fußball nach Stolberg zurückbrachte. Im Sommer 2017 gründeten sich die Schwarz-Gelben in der 2. Kreisklasse neu, kehrten nach zwei Durchmärschen schon 2019 in die Kreisliga zurück - mittendrin: Nico Wolf als Spieler und Trainer. "Wir sind super stolz auf das, was wir in dieser Zeit erreicht haben. Der Staffelleiter hatte uns erzählt, dass wir das erste Team in Mansfeld-Südharz waren, dass es nach der Abmeldung zurückgeschafft hat", erzählt Wolf.

Sportlicher Erfolg ist zweitrangig

Ob jene Stolberger Erfolgsgeschichte den Schritt hin, eine Spielgemeinschaft einzugehen, erschwert hat? "Das glaube ich nicht", antwortet Wolf. "Viel mehr hat man sich an 2015 erinnert. Die Abmeldung tat damals extrem weh, das wollten wir auf keinen Fall nochmal erleben." Also mussten die Schwarz-Gelben, zu deren Vorstand Wolf gehört, nach den gemeinsamen Gesprächen mit den Wacker-Verantwortlichen nicht lange überlegen. "Wir haben eine Entscheidung aus Verantwortung für den Fußball unserer Region getroffen", sagt Wolf. "Wir wollten diesen Schritt nicht länger hinauszögern, sondern wollten ihn jetzt gehen. Wir wollten nicht warten, bis die Vereine bröckeln, sondern jetzt handeln, weil beide Clubs gesund sind. Wir wollten die Zukunft des Fußballs in unserer Region sichern."