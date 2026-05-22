Die Fußballerinnen des VfL Ulm/Neu-Ulm gingen mit einer klaren Mission und großem Selbstbewusstsein in das Endspiel des Frauen-Bezirkspokals Donau/Iller. Trainer Enrico Eisenreich machte deutlich, dass man sich der eigenen Stärke bewusst war, die Gegnerinnen jedoch keineswegs unterschätzte. „Wir wussten, dass wir Favorit sind und uns Blautal alles abverlangen wird“, erklärte der Coach gegenüber FuPa nach der Partie. Das Ziel war im Vorfeld unmissverständlich definiert worden: „Wir wollten den Pokal zum sechsten Mal in Folge holen.“

Das sportliche Geschehen auf dem Platz spiegelte die Ambitionen des Favoriten früh wider. Bereits in der 6. Spielminute brachte Nele Baur den VfL Ulm/Neu-Ulm mit 1:0 in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel baute Shindu Merk den Vorsprung mit ihrem Treffer zum 2:0 in der 49. Minute weiter aus. Der FC Blautal 2001 bewies jedoch Nehmerqualitäten und verkürzte nur vier Minuten später durch Teresa Simmank auf 2:1 (53.), was der Partie noch einmal eine dramatische Wendung gab. Enrico Eisenreich resümierte den zähen Kampf um die Trophäe sichtlich beeindruckt: „Endspiele sind immer besonders. Blautal hat uns das Leben schwer gemacht. Es war bis zum Schluss ein intensives und spannendes Spiel.“

Mentale Stärke als Schlüssel zum Erfolg

Dass die Ulmerinnen den knappen Vorsprung letztlich über die Zeit verteidigten und den Platz als Siegerinnen verließen, war laut dem Trainer das Resultat von ausgeprägten Teamtugenden. Er sah den Erfolg eng verknüpft mit dem Charakter seiner Mannschaft: „Aufgrund unserer Überzeugung, mentalen Stärke und des unglaublichen Einsatzes der Mannschaft haben wir uns den Pokalsieg verdient.“ Der erneute Triumph sei der Lohn für die kontinuierliche Arbeit der vergangenen Spielzeiten. „Das ist die Folge der Entwicklung in den letzten Jahren“, bilanzierte Enrico Eisenreich.

Grenzenloser Jubel und ein würdiger Platz für die Trophäe

Nach dem erlösenden Schlusspfiff brachen bei den Spielerinnen und dem gesamten Anhang alle Dämme. Die Freude über die erfolgreiche Titelverteidigung und den historischen sechsten Pokalsieg hintereinander mündete in Feierlichkeiten, die bis tief in die Nacht andauerten. „Nach dem Abpfiff sind alle Dämme gebrochen und es wurde bis in den Morgen gefeiert“, schilderte der Trainer die ausgelassene Stimmung nach dem geschafften Coup. Für das begehrte Objekt der Begierde ist eine entsprechende Würdigung vorgesehen: „Der Pokal wird einen besonderen Platz bekommen.“