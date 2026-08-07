„Wir wollen zum Auftakt direkt drei Punkte holen“

Die Bezirksliga Braunschweig Staffel 3 beginnt ihre neue Spielzeit, und am ersten Spieltag kommt es in der Weinrich Arena zu einer interessanten Begegnung. Am Sonntag, dem 09. August 2026, um 15:30 Uhr, empfängt der SV Wendessen den VfL Salder.
Mit diesem Spiel treffen der Vorjahreszwölfte mit Wendessen und der Vorjahresneunte mit Salder aufeinander, sechs Punkte trennten die beiden Mannschaften in der letzten Saison.
Pascal Gos blickt dennoch zuversichtlich auf den Saisonstart: „Wir freuen uns auf den ersten Spieltag, haben richtig Lust darauf und sind heiß. Ich glaube, wir haben in der Vorbereitung gut trainiert und viel gearbeitet.“ Dass während der Vorbereitung phasenweise Spieler im Urlaub waren, sei dabei kein entscheidender Faktor gewesen. „Insgesamt sind wir auf einem guten Stand.“
Eine offene Rechnung aus der ersten Pokalrunde hat der Trainer ebenfalls angesprochen. „Wir haben uns in der Woche davor gegen Vahdet nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Aber wir haben das aufgearbeitet und sind, denke ich, ganz gut aufgestellt für Sonntag gegen Salder.“ Der Gegner hat sich nach Einschätzung von Gos personell nicht nur verändert sondern auch verstärkt. „Ich bin gespannt, was uns mit Salder erwartet. Der Verein hat, wie ich gelesen habe, zehn oder elf Neuzugänge verpflichtet, darunter auch gute Verstärkungen.“
Durch die Verstärkungen geht Gos von einer besseren Saison für den VfL aus, was dieses Spiel für ihn zum Auftakt nochmal spannender macht. „Ich glaube schon, dass Salder diese Saison eine bessere Rolle spielen wird als in der vergangenen Spielzeit. Dementsprechend ist das für uns ein interessanter Auftakt.“ Mit Blick auf die ersten Wochen ergänzt der Trainer: „Danach kommen Goslar und Germania. Das sind insgesamt drei Spiele, in denen man sehen kann, wohin die Reise gehen könnte.“
Der Fokus liegt für den SV Wendessen zunächst jedoch vollständig auf dem Auftaktgegner. „Unterm Strich geht es erstmal um Salder. Ich glaube, mit Salder kommt ein guter Gegner zu uns. Wir wollen zum Auftakt direkt drei Punkte holen, die drei Punkte in Wendessen behalten – das ist der Plan.“
Auch Sascha Wiegleb, Trainer des VfL Salder, erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe. „Wendessen ist eine kampfstarke Truppe, die man erst einmal knacken muss.“ Hinzu kommen die Bedingungen vor Ort: „Gerade in Wendessen ist der Platz schwer zu bespielen.“
Der Plan der Gäste ist dennoch eindeutig. „Wir fahren nach Wendessen, um natürlich die ersten drei Punkte auf unsere Seite zu holen.“ Gleichzeitig stellt sich Wiegleb auf eine Partie ein, in der sie nicht nur spielerisches Können beweisen müssen, sondern auch mental gefordert werden: „Es könnte ein Geduldsspiel werden.“
Die beiden Begegnungen aus der letzten Saison unterstreichen die Aussage von Wiegleb: Zwar konnte sein Team beide Spiele für sich entscheiden, aber der VfL ging auch in beiden Spielen in Rückstand und musste die Spiele drehen.
Der SV Wendessen setzt auf den Heimvorteil und einen gelungenen Start, der VfL Salder will die kampfstarke Gastgebermannschaft mit Geduld und Konsequenz überwinden. Anpfiff in der Weinrich Arena ist am Sonntag um 15:30 Uhr.