Der Fokus liegt für den SV Wendessen zunächst jedoch vollständig auf dem Auftaktgegner. „Unterm Strich geht es erstmal um Salder. Ich glaube, mit Salder kommt ein guter Gegner zu uns. Wir wollen zum Auftakt direkt drei Punkte holen, die drei Punkte in Wendessen behalten – das ist der Plan.“

Auch Sascha Wiegleb, Trainer des VfL Salder, erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe. „Wendessen ist eine kampfstarke Truppe, die man erst einmal knacken muss.“ Hinzu kommen die Bedingungen vor Ort: „Gerade in Wendessen ist der Platz schwer zu bespielen.“

Der Plan der Gäste ist dennoch eindeutig. „Wir fahren nach Wendessen, um natürlich die ersten drei Punkte auf unsere Seite zu holen.“ Gleichzeitig stellt sich Wiegleb auf eine Partie ein, in der sie nicht nur spielerisches Können beweisen müssen, sondern auch mental gefordert werden: „Es könnte ein Geduldsspiel werden.“

Die beiden Begegnungen aus der letzten Saison unterstreichen die Aussage von Wiegleb: Zwar konnte sein Team beide Spiele für sich entscheiden, aber der VfL ging auch in beiden Spielen in Rückstand und musste die Spiele drehen.

Der SV Wendessen setzt auf den Heimvorteil und einen gelungenen Start, der VfL Salder will die kampfstarke Gastgebermannschaft mit Geduld und Konsequenz überwinden. Anpfiff in der Weinrich Arena ist am Sonntag um 15:30 Uhr.