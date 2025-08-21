„Wir wollen zu Hause gewinnen“ – VfL empfängt den 1. FC Saarbrücken

Wenn der 1. FC Saarbrücken an die Bremer Brücke reist, bringt er nicht nur vier Punkte aus den ersten beiden Spielen mit, sondern auch den Anspruch, erneut oben mitzuspielen. Im vergangenen Mai scheiterte der FCS hauchdünn in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig am Aufstieg in die 2. Bundesliga. Schon zuvor war der Traditionsklub mehrfach knapp gescheitert – zuletzt fehlte einmal nur ein Punkt, ein anderes Mal drei Zähler zum Sprung auf Platz drei. Der Traum von der Rückkehr in den Profifußball bleibt dennoch ungebrochen.

Nach einem 3:3 gegen Energie Cottbus und einem 2:1-Sieg über Viktoria Köln rangiert Saarbrücken aktuell auf Platz sechs. Im DFB-Pokal schied man zuletzt mit 1:3 gegen Zweitligist 1. FC Magdeburg aus, zeigte dabei aber 22 Abschlüsse – mehr als in beiden Ligaspielen zuvor zusammen. Auffällig ist: Mit fünf Toren zählt der FCS zu den treffsichersten Teams, obwohl er die wenigsten Schüsse der Liga abgab.

Sportdirektor Jürgen Luginger stellte dafür im Sommer acht Neuzugänge vor, darunter Robin Bormuth (Karlsruher SC) und Florian Pick (Preußen Münster) aus der 2. Bundesliga sowie mehrere Spieler mit Drittligaerfahrung. Im Kader blieb Torjäger Kai Brünker, der in der Vorsaison achtmal traf und auch in dieser Spielzeit schon doppelt erfolgreich war. Zugleich ist Manuel Zeitz eine feste Größe: Mit 407 Einsätzen ist der defensive Mittelfeldspieler Vereinsrekordhalter. Neu trägt Innenverteidiger Sven Sonnenberg die Kapitänsbinde. Auf der Bank sitzt mit Alois Schwartz ein erfahrener Trainer, der bereits den Karlsruher SC zurück in die 2. Liga führte.

Der VfL Osnabrück steht dagegen nach zwei Spielen noch ohne Sieg da. Trotz vieler Torgelegenheiten sprang bislang nur ein Treffer heraus – erzielt von Patrick Kammerbauer. Trainer Timo Schultz weiß, dass Effizienz gefragt ist: „Es ist ein Prozess, den wir angestoßen haben. Gerade wenn die Mannschaft auf vielen Positionen verändert wurde, braucht es Zeit. Aber wir wollen Ergebnisse erzielen und möglichst schnell Lösungen finden. Die Jungs ziehen mit, sie haben Bock und man sieht die Fortschritte.“

Mit Blick auf den Gegner ist Schultz realistisch: „Es ist eine sehr erfahrene Mannschaft, in der viele Spieler auch schon in der 2. Liga gespielt haben. Sie gehören genau so wie 1860 zu den Aufstiegsfavoriten in diesem Jahr. Wir wissen, dass wir ein knackiges Startprogramm haben, aber wir spielen hier zu Hause, der Platz sieht top aus, das Wetter wird gut und wir wollen zu Hause gewinnen.“

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem VfL-Angriff. Neuzugang Robin Meißner, einst unter Schultz beim FC St. Pauli aktiv, könnte sein Pflichtspieldebüt feiern. Schon 2021 traf er im Trikot des HSV an der Bremer Brücke – nun soll das auch in Lila-Weiß gelingen. Nikky Goguadze wartet ebenfalls noch auf seinen ersten Pflichtspieltreffer im eigenen Stadion, bewies aber beim Test gegen Bersenbrück mit drei Toren seine Abschlussstärke. Luc Ihorst und Bernd Riesselmann trafen zuletzt ebenfalls in den Freundschaftsspielen.

Gerade Riesselmann fiebert dem Samstag entgegen: „Es ist ein Riesentraum von mir, einmal für den VfL an der Bremer Brücke zu spielen, und deshalb habe ich sehr viel Vorfreude auf Samstag und hoffe, im Kader zu stehen“, sagt der 20-Jährige, der in der vergangenen Saison an Blau-Weiß Lohne ausgeliehen war.

Ein Blick in die Statistik stärkt die Hoffnungen der Lila-Weißen. Seit 2011 ist Osnabrück in der 3. Liga gegen Saarbrücken ungeschlagen: sieben Siege, fünf Remis. Die letzte Heimniederlage datiert aus dem Jahr 1991, als Michael Preetz beim 2:0-Erfolg der Saarländer traf.

Während der FCS auf gleich fünf verletzte Spieler verzichten muss – darunter Richard Neudecker und Sebastian Vasiliadis – kann Schultz personell aus dem Vollen schöpfen. Auch der zuletzt angeschlagene Kai Pröger meldete sich rechtzeitig fit. Die Stimmung an der Brücke dürfte also bestens sein. Restkarten sind noch für die Westkurve und die Sitzplatztribünen erhältlich.

Alles deutet damit auf ein intensives Duell hin – mit einem VfL, der auf den ersten Dreier der Saison drängt, und einem FCS, der erneut seine Aufstiegsambitionen untermauern möchte.