„Wir wollen zu Hause drei Punkte holen“: Fallersleben bereit

– Foto: Lea Bindewald

Die Rollen scheinen vor dem Duell am 21. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 1 verteilt: Der Tabellen-13. VfB Fallersleben II (18 Punkte) empfängt den Tabellen-7. VfL Wahrenholz (27 Punkte). Doch die Gastgeber gehen mit klarer Haltung in die Partie.

Für Cedric Wienhold zählt zunächst der Blick zurück, und der macht Mut: „Im Hinspiel waren wir erfolgreich mit einem 1:0-Sieg. Das Gleiche wollen wir natürlich Sonntag auch wieder schaffen.“ Damals traf Gültas früh (8.) zum entscheidenden Tor.

Trotz der jüngsten 0:1-Niederlage bei SV Reislingen/Neuhaus – Spahn erzielte das Tor des Tages (49.) – sieht der Trainer Fortschritte: „Jetzt haben wir am Sonntag gegen Reislingen eine gute Partie gemacht, wo wir das Glück noch nicht auf unserer Seite hatten.“

Er betont: „Wir haben es jetzt einmal wirklich genau so performt, wie wir uns das aktuell wünschen.“

Der Gegner verlangt dennoch höchste Aufmerksamkeit. Cedric Wienhold warnt: „Wir wissen, dass Wahrenholz auch eine sehr spielstarke Mannschaft ist.“ Besonders hebt er einen Spieler hervor: „Gerade mit Marlon Hanse auf den Flügeln haben sie natürlich eine sehr starke Waffe. Das müssen wir ein bisschen unter Kontrolle kriegen.“

Auch die Gäste reisen mit einer Niederlage an. Beim 1:4 gegen SSV Vorsfelde II hatte Wahrenholz durch Koch (12.) früh geführt, ehe Antonio (28.), Luschert (45.), Ismail (59.) und Herden (90.) das Spiel drehten.

Für den VfB wird es vor allem eine Frage der Haltung. „Für uns heißt es, genau die gleichen Werte zu vertreten, wie am Sonntag, viel über den Kampf zu kommen.“ Dabei setzt Wienhold auf den Heimvorteil: „Wir spielen zu Hause, wir spielen auf unserem Kunstrasen. Und genauso selbstbewusst müssen wir dann auch auftreten.“

Die Marschroute ist klar formuliert: „Wir müssen gleich Wahrenholz ab Minute 1 zeigen, dass wir dieses Spiel zu 120 Prozent ernst nehmen.“

Trotz personeller Ausfälle bleibt der Trainer optimistisch: „Grundsätzlich sind wir gut aufgestellt für Sonntag.“ Und er fordert Konstanz: „Das darf keine Eintagsfliege sein. Wir müssen es dauerhaft performen.“

Entscheidend wird laut Wienhold sein, ob die Trainingsintensität übertragen wird: „Am Ende des Tages zählt nur das, was wir Sonntag auf den Platz bringen.“ Und er ergänzt: „Wenn wir das bringen, was wir letzte Woche gebracht haben, plus noch ein bisschen mehr spielerische Stärke, dann bin ich sehr positiv gestimmt.“