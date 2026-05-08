„Wir wollen zu Hause die drei Punkte behalten“

– Foto: SV Wendessen -- Instagram

Der SV Wendessen empfängt den SC Gitter in einem direkten Duell zweier Tabellennachbarn im engen Mittelfeld der Bezirksliga Braunschweig 3. Trotz vermeintlich beruhigender Tabellenlage sieht Wendessens Trainer Pascal Gos seine Mannschaft noch keineswegs gesichert und fordert deshalb einen Heimsieg.

Die Tabelle vermittelt zunächst ein Bild des gesicherten Mittelfelds. Der SC Gitter liegt mit 37 Punkten auf Rang sieben, direkt dahinter folgt der SV Wendessen mit 36 Punkten auf Platz neun. Doch gerade in der unteren Tabellenhälfte liegen die Mannschaften eng beieinander, weshalb die Partie für beide Teams größere Bedeutung besitzt, als es die Platzierungen zunächst vermuten lassen.

Das betont auch Pascal Gos ausdrücklich. „Guckt man sich die Tabelle an, denkt man, wir haben einen komfortablen Tabellenplatz und praktisch nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Theoretisch ist das aber anders. Das sind, glaube ich, nur fünf Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Dementsprechend werden wir noch Punkte holen müssen, um die Liga definitiv zu halten.“

Trotzdem richtet der Trainer den Blick bewusst nicht nach unten. „Wir fokussieren uns tatsächlich nicht darauf, die Liga zu halten. Wir fokussieren uns darauf, Spiele zu gewinnen und nach oben zu schauen.“ Gerade die Enge der Liga sorgt aus seiner Sicht dafür, dass sich mit einer kleinen Serie schnell neue Möglichkeiten eröffnen könnten. „Dadurch, dass es unten relativ eng ist, ist es oben auch ziemlich eng. Wenn ich MTV Wolfenbüttel II, Bad Harzburg und Goslar ausklammere, ist alles irgendwo noch in greifbarer Nähe.“

Zusätzliche Brisanz erhält das Duell durch das Hinspiel. Damals verlor der SV Wendessen beim SC Gitter knapp mit 2:3, obwohl die Gäste laut Gos stark ersatzgeschwächt angereist waren. „Ich meine mich zu erinnern, dass wir damals ein Riesenspiel gemacht haben. Wir sind maximal dezimiert hingefahren und haben ganz knapp und ärgerlich 3:2 verloren.“

„Als wir dort gespielt haben, war Gitter, glaube ich, noch auf Platz drei“, erinnert sich Gos. Inzwischen habe sich das Bild verändert. Beide Mannschaften bewegen sich nun im engen Mittelfeld der Liga.

Der SC Gitter reist allerdings mit Rückenwind an. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 3:1 gegen den MTV Salzdahlum. Vor allem Rosowski prägte die Partie mit zwei Treffern vor der Pause, ehe Rost den dritten Treffer nachlegte.

Dennoch sieht Gos in der Begegnung eine realistische Chance für seine Mannschaft. „Gitter zu Hause wird mit Sicherheit kein einfaches Spiel werden. Aber ich schätze Gitter, ohne sie schlechter reden zu wollen, als eine schlagbare Mannschaft in dieser Liga ein.“

„Das wird unser Ziel sein, zu Hause die drei Punkte zu behalten, weil wir gewinnen wollen.“

Das ursprünglich angesetzte Nachholspiel gegen den TSV Üfingen war für den SV Wendessen zuletzt witterungsbedingt ausgefallen. Dadurch geht die Mannschaft ohne zusätzliche Belastung in die Begegnung.