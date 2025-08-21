„Wir wollen zeigen, wozu wir in der Lage sind“

Die Gastgeber aus Lebenstedt gelten traditionell als heimstark und setzen auf eine robuste, kampfbetonte Spielweise. Besonders über Standardsituationen strahlen sie Gefahr aus. MTV-Trainer Murat Güzel zeigt großen Respekt: „Lebenstedt ist bekannt für eine kämpferische Spielweise und gefährliche Standardsituationen. Uns ist bewusst, dass uns ein Gegner erwartet, der zuhause alles geben wird.“

Für seine eigene Mannschaft fordert Güzel vor allem eine klare Reaktion auf die Vorstellung zuletzt: „Wir haben die Niederlage in Üfingen intensiv analysiert und aufgearbeitet. Entscheidend für uns ist, dass wir clever agieren und in unserer Entwicklung den nächsten Schritt machen.“

Tabellarisch liegen beide Teams aktuell im Mittelfeld. Bei einer weiteren Niederlage würde die Oberliga-Reserve zum Jäger auf die obere Tabellenregion werden. Umso wichtiger sei es, so Güzel, „sich nach dem Spiel in Üfingen deutlich anders zu präsentieren und zu zeigen, wozu wir in der Lage sind.“

Die Partie verspricht damit ein Duell auf Augenhöhe, bei dem nicht nur Punkte, sondern auch ein Signal für den weiteren Saisonverlauf auf dem Spiel steht.