„Wir wollen zeigen, wofür der SC Hainberg steht“

Trainer Timm Wünsch warnt jedoch davor, den Gegner zu unterschätzen. „Mit Mario hat Groß Ellershausen einen guten Fang als neuen Trainer gemacht – da wird sicherlich, gerade mit dem Rückenwind von zwei Siegen, morgen eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die alles in die Waagschale wirft und uns alles abverlangen wird“, sagt Wünsch. Der neue Coach bei den Gästen scheint frischen Schwung in die Mannschaft gebracht zu haben, die zuletzt wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte.

Für Hainberg ist die Marschroute klar: Nur ein Sieg hält den Druck auf Tabellenführer Landolfshausen/Seulingen aufrecht. Die Mannschaft von Wünsch hat in dieser Saison nicht nur durch Ergebnisse, sondern auch durch Spielweise überzeugt. „Wir haben fast alle Spieler an Bord und sind erstmal froh, dass alle Langzeitausfälle wieder auf dem Trainingsplatz standen“, berichtet der Hainberger Coach zufrieden.

Der Fokus liegt für Wünsch auf der eigenen Leistung: „Ganz klarer Auftrag ist, das auf die Platte zu zaubern, wofür der SC Hainberg steht: guter Fußball, mannschaftliche Geschlossenheit und unbedingter Siegeswille!“ Mit erst fünf Gegentoren stellt Hainberg zudem die stabilste Defensive der Liga – ein Schlüssel, um weiter ganz oben mitzuspielen.

Groß Ellershausen dagegen will den Aufwärtstrend bestätigen und den Favoriten zumindest ärgern.