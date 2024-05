Jens Sandmann vom Spielertrainer-Team des SV Kirchzarten beschäftigt sich bereits mit den Planungen für die kommende Saison in der Kreisliga A. Zuvor will er mit seiner Mannschaft aber noch ein paar Punkte in der Bezirksliga sammeln. – Foto: Verein

„Wir wollen zeigen, wie gut wir spielen können" Der SV Kirchzarten steht als erster Bezirksliga-Absteiger fest +++ Spielertrainer Jens Sandmann tippt die Ergebnisse des 29. Spieltags

Nach dem vergangenen Bezirksliga-Spieltag steht fest: Der SV Kirchzarten, der selbst spielfrei hatte, hat keine rechnerische Chance mehr auf den Klassenerhalt und wird in der kommenden Saison in der Kreisliga A spielen. Ein Szenario, das der Verein nach dem großen Umbruch von Anfang an einkalkuliert hatte. Spielertrainer Jens Sandmann verrät im Bezirksligatipp, wie die Zukunftsplanung der Dreisamtäler aussieht.

fupa: Herr Sandmann, seit dem Wochenende steht fest, dass der SV Kirchzarten keine rechnerische Chance mehr auf den Klassenerhalt hat. Die Situation hat sich freilich schon lange abgezeichnet. Wie geht die Mannschaft damit um, oder beschäftigt sie sich eher weniger damit? Jens Sandmann: Tatsächlich spielt es für die Mannschaft keine Rolle. Wir hatten nach dem großen Umbruch im Sommer von vorneherein damit gerechnet, dass es so kommen könnte. Die Stimmung in der Mannschaft ist weiterhin gut, nachdem wir in Waltershofen den ersten Sieg geholt haben. Feststeht, dass das Team über den Sommer hinaus zusammenbleiben wird. Uns war die Möglichkeit abzusteigen von vorneherein bewusst, es ist für uns kein Schreckensszenario.

fupa: Gibt es für die nächste Saison weitere Verstärkungen? Sandmann: Wir haben Zusagen von vier Neuzugängen, vielleicht kommen noch zwei weitere dazu. Dazu gehören Mittelstürmer Fabian Burkhardt vom SV Jechtingen, Torwart Stefan Lohrer von der SG Breisach/Gündlingen und Verteidiger Felix Wüst vom SV Blau-Weiß Wiehre. Bei den möglichen weiteren Verpflichtungen sieht es sehr gut aus, weil wir recht früh an den Spielern dran waren.