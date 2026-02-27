"Wir wollen zeigen, was uns ausmacht" - TVD und Brake eröffnen 2026

Die Vorzeichen sind durchaus interessant. Brake belegt in der Heimtabelle Rang 16, während der TVD auswärts mit der besten Defensive der Liga überzeugt, allerdings stehen bislang nur zwei Auswärtssiege zu Buche. Beide Teams wollen also wichtige Punkte einfahren.

Zuletzt trafen beide Mannschaften 2019 aufeinander. Zwischen 2014 und 2019 gab es insgesamt sechs direkte Duelle, von denen Brake fünf für sich entscheiden konnte, einmal endete die Partie unentschieden.

TVD-Trainer Tobias Langemeyer blickt mit Vorfreude auf die Begegnung: „Wir freuen uns Mega, wieder angreifen zu dürfen. Wir hatten eine gute Vorbereitung und sind bereit. Ich denke, es wird ein geiles Match, in dem wir zeigen wollen, was uns ausmacht.“