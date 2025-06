„Wir wollen zeigen, warum wir zu Recht in den Aufstiegsspielen sind“

Frühzeitige Anreise – voller Fokus auf den ersten Gegner

Die TSG Balingen hat keine Zeit verschenkt. Bereits am heutigen Montag ist die Mannschaft nach Kaiserslautern gereist, um sich bestmöglich auf das Aufstiegsduell im Fritz-Walter-Stadion vorzubereiten. „Wir wollen da optimal vorbereitet sein, haben vorhin trainiert und werden heute Abend bereits vor Ort sein“, sagt Daniel Güney vor der Abfahrt.

Die frühe Anreise unterstreicht die Bedeutung der Partie. Der Fokus liegt voll auf dem ersten Schritt, der den Weg zurück in die Regionalliga ebnen soll. „Wir freuen uns auf das Spiel“, so Güney. Der Reiz der Kulisse und des Austragungsortes ist für das Team aus Balingen spürbar – aber der Blick bleibt klar und konzentriert.

„Es ist eine Ehre, dort spielen zu dürfen“

Dass das erste Aufstiegsspiel im traditionsreichen Fritz-Walter-Stadion ausgetragen wird, ist für die TSG Balingen ein Highlight. „Das ist für uns natürlich eine Ehre, dort spielen zu dürfen“, betont Daniel Güney – und ergänzt zugleich mit Nachdruck: „Trotzdem muss klar sein, unsere Aufgabe ist es, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken.“

Die Wertschätzung für die Bühne geht also Hand in Hand mit einem klaren sportlichen Anspruch. Balingen will sich nicht von der Größe des Moments einlullen lassen, sondern die Partie aktiv gestalten – und zeigen, dass sie nicht nur verdient Vizemeister geworden sind, sondern auch das Zeug zur Rückkehr in die Regionalliga besitzen.

Ein Spiel, das für eine ganze Saison steht

Für Daniel Güney ist das erste Aufstiegsspiel mehr als nur ein Einzelduell. Es ist der logische Höhepunkt einer Saison, in der die TSG Balingen über weite Strecken überzeugte. „Es ist die Belohnung, nach 34 Spieltagen an diesen Spielen teilnehmen zu dürfen“, sagt der Co-Trainer – und verweist damit auf den Wert der eigenen Konstanz.

Mit 24 Siegen und nur sechs Niederlagen in der abgelaufenen Oberliga-Saison landete Balingen hinter dem souveränen Meister SG Sonnenhof Großaspach auf Rang zwei. 78 erzielte Tore, nur 44 Gegentreffer und vor allem ein über die gesamte Spielzeit erkennbares Spielkonzept – das sind die Fundamente, auf denen der Verein jetzt weiter aufbauen will.

Drei Teams, ein Aufsteiger – jedes Spiel zählt

Die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest wird in einem einfachen Rundenturnier ohne Rückspiele ausgetragen. Nur der Gruppensieger steigt auf – für die beiden anderen Teams geht es zurück in die Oberliga. Neben der TSG Balingen und dem 1. FC Kaiserslautern II ist auch Türk Gücü Friedberg aus Hessen Teil des Dreiervergleichs.

Ein Sieg im ersten Spiel wäre ein enormer Schritt. Denn in dieser Konstellation mit nur zwei Spielen pro Team ist der Raum für Fehler minimal. Für Balingen bedeutet das: Bereits in Kaiserslautern müssen Haltung, Qualität und Zielstrebigkeit stimmen. Der Gegner ist stark – doch auch die eigene Form stimmt.

Balingen will „den ersten Step gehen“

Co-Trainer Daniel Güney bringt die Zielsetzung auf den Punkt: „Wir wollen den ersten Step gehen.“ Der Fokus liegt klar auf der Leistung auf dem Platz – aber auch auf der inneren Haltung, mit der Balingen dieses Finale einer langen Saison angeht.

Dieses Selbstverständnis kommt nicht von ungefähr. In der Oberliga hatte die TSG Balingen über weite Strecken der Saison den Ton mitbestimmt, offensiv wie defensiv überzeugt und auch Rückschläge wie das verlorene Pokalfinale gegen Großaspach gut verarbeitet. Jetzt ist die Chance da, sich selbst zu belohnen.

Schlussspurt mit breiter Brust

Nach der Saison ist vor der Entscheidung – und genau das spürt man rund um die Mannschaft. Der klare Sieg gegen Zuzenhausen zum Abschluss der Oberliga-Runde, die geschlossene Leistung über viele Wochen hinweg, das Selbstvertrauen aus vielen Siegen: All das bündelt sich nun in einem Moment.

Ein Aufstiegsspiel auf dem Betzenberg – viel mehr Fußballromantik geht kaum. Doch Balingen will mehr als nur die Kulisse genießen. Balingen will aufsteigen. Und der erste Schritt dazu soll am morgigen Dienstagabend gemacht werden.